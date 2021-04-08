2019年滅罪會報告延遲出 提反修例「黑暴」

2018、19年報告上月發表

保安局：發生暴亂 調整工作優次

2019年報告書以「黑暴」形容反修例風波，包括指當年好市民獎頒獎典禮「有鑑於『黑暴』而引起的社會動盪」而取消。保安局發言人稱，2019至2020年發生了暴亂、港獨等嚴重危害國家安全的大規模違法行為，有關部門按實際情况調整工作安排優次，2018及2019年的報告書延遲於今年3月發表。當局正籌備2020年的報告書，期望今年內發表。

根據報告書內容，分區滅罪會於1976年成立，主要是透過籌辦地區活動，加深市民對撲滅罪行運動的認識。報告書形容，分區滅罪會「在地區層面肩負重任，致力推廣撲滅罪行的訊息，並鼓勵市民參與區內的滅罪工作」，亦是各區唯一直接處理治安事宜的委員會。

滅罪會職權範圍包括：1）檢討區內罪案及執法情况，並因應市民需要提出意見；2）統籌區內各方面工作，協助警方撲滅罪行及減低非法毒品交易活動；3）促進區內良好警民關係；4）就撲滅罪行的行政及社區參與措施，向滅罪會提供意見。

趙家賢鍾錦麟曾任委員 現鮮見泛民

報告書列出各區滅罪會委員名單，當年仍有民主派在其中，包括前民主動力正、副召集人趙家賢和鍾錦麟，兩人2019年分別為東區及西貢區滅罪會委員。

不過，現時滅罪會已鮮見民主派蹤影，民主派的觀塘區議員尹家謙、元朗區議員伍軒宏等人曾獲當局「誠邀加入」滅罪會，最終不獲委任。