港聞

港聞一

2019年滅罪會報告延遲出 提反修例「黑暴」

【明報專訊】保安局近日發表2018、2019年的撲滅罪行委員會報告書，其中在2019年的報告書中，提及分區滅罪會當年關注的主要罪行包括網上罪行及電話詐騙、爆竊及盜竊，以及青少年罪行等，後者列明「特別是與吸毒和反對《逃犯條例修訂草案》事件有關的罪案」。

2018、19年報告上月發表

保安局：發生暴亂 調整工作優次

2019年報告書以「黑暴」形容反修例風波，包括指當年好市民獎頒獎典禮「有鑑於『黑暴』而引起的社會動盪」而取消。保安局發言人稱，2019至2020年發生了暴亂、港獨等嚴重危害國家安全的大規模違法行為，有關部門按實際情况調整工作安排優次，2018及2019年的報告書延遲於今年3月發表。當局正籌備2020年的報告書，期望今年內發表。

根據報告書內容，分區滅罪會於1976年成立，主要是透過籌辦地區活動，加深市民對撲滅罪行運動的認識。報告書形容，分區滅罪會「在地區層面肩負重任，致力推廣撲滅罪行的訊息，並鼓勵市民參與區內的滅罪工作」，亦是各區唯一直接處理治安事宜的委員會。

滅罪會職權範圍包括：1）檢討區內罪案及執法情况，並因應市民需要提出意見；2）統籌區內各方面工作，協助警方撲滅罪行及減低非法毒品交易活動；3）促進區內良好警民關係；4）就撲滅罪行的行政及社區參與措施，向滅罪會提供意見。

趙家賢鍾錦麟曾任委員 現鮮見泛民

報告書列出各區滅罪會委員名單，當年仍有民主派在其中，包括前民主動力正、副召集人趙家賢和鍾錦麟，兩人2019年分別為東區及西貢區滅罪會委員。

不過，現時滅罪會已鮮見民主派蹤影，民主派的觀塘區議員尹家謙、元朗區議員伍軒宏等人曾獲當局「誠邀加入」滅罪會，最終不獲委任。

上 / 下一篇新聞

大埔北區新設分區會 17區選敗者獲委 改制後有望晉身選委 民政署：用人唯才
大埔北區新設分區會 17區選敗者獲委 改制後有望晉身選委 民政署：用人唯才
始於72年 原意促進衛生滅罪
始於72年 原意促進衛生滅罪
政改草案料下周三首讀 行會先定選委會選民
政改草案料下周三首讀 行會先定選委會選民
區議員杜嘉倫辭任拒宣誓 稱苛刻模糊 議員宣誓前辭職追薪否 鄧忍光：正研究
區議員杜嘉倫辭任拒宣誓 稱苛刻模糊 議員宣誓前辭職追薪否 鄧忍光：正研究
律師團體倘變政治團體 建制倡撤自我監管
律師團體倘變政治團體 建制倡撤自我監管
屯門3宗源頭不明 醫生憂多隱形傳播 兩人同住一廈 另一人病發6日始求診
屯門3宗源頭不明 醫生憂多隱形傳播 兩人同住一廈 另一人病發6日始求診
3人打錯針 政府一個月未公布
3人打錯針 政府一個月未公布
高血壓老婦打科興26日後亡 隔9日始公布
高血壓老婦打科興26日後亡 隔9日始公布
復必泰接種回落 剩23萬針8月到期
復必泰接種回落 剩23萬針8月到期
何栢良：若證可致血栓 不應買牛津針
何栢良：若證可致血栓 不應買牛津針
歌舞群組舞廳判罰款 派對籌辦人囚兩月
歌舞群組舞廳判罰款 派對籌辦人囚兩月
只聘旅業 月薪4萬 疫苗中心主任4.5人爭一職
只聘旅業 月薪4萬 疫苗中心主任4.5人爭一職
派對房6人聚會 兩休班警涉犯聚
派對房6人聚會 兩休班警涉犯聚
撤MPF對冲再推遲 最快明年交立會審
撤MPF對冲再推遲 最快明年交立會審
立法討論橫跨兩屆政府 近3年冲走136億
立法討論橫跨兩屆政府 近3年冲走136億
寶馬撞車尾截劫找換店運鈔車 搶1600萬現金 兩職員傷
寶馬撞車尾截劫找換店運鈔車 搶1600萬現金 兩職員傷
馬灣發現第二塊九龍關碑 古蹟辦納文物點清單 團體促停活化工程
馬灣發現第二塊九龍關碑 古蹟辦納文物點清單 團體促停活化工程
國際特赦去年人權報告：國安定義模糊打壓藉口
國際特赦去年人權報告：國安定義模糊打壓藉口
鄭若驊：已設國安法專門檢控部門 編制預算「唔講得」
鄭若驊：已設國安法專門檢控部門 編制預算「唔講得」
7．21鏗鏘集奪新聞大獎港台拒領 蔡玉玲：不會遵從
7．21鏗鏘集奪新聞大獎港台拒領 蔡玉玲：不會遵從
民研：傳媒滿意度公信力97後新低
民研：傳媒滿意度公信力97後新低
富臨CEO大宅遭淋紅油
富臨CEO大宅遭淋紅油
北區新市鎮規劃上馬 住20萬人 涵蓋香園圍打鼓嶺皇后山 季內申款下半年研究
北區新市鎮規劃上馬 住20萬人 涵蓋香園圍打鼓嶺皇后山 季內申款下半年研究
2022基金會倡港助國家連繫東盟
2022基金會倡港助國家連繫東盟
掃黃逮男警 揭同隊4人涉「蛇王」
掃黃逮男警 揭同隊4人涉「蛇王」
女童遭10人包圍掌摑潑酒 父GPS追蹤解救
女童遭10人包圍掌摑潑酒 父GPS追蹤解救
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】科學園有宿 248呎月租$7000 「創新斗室」511宿位 限園區公司人員申請
【Emily】科學園有宿 248呎月租$7000 「創新斗室」511宿位 限園區公司人員申請
【Emily】阿臻：岑子杰話自己比其他社民連更適合坐監
【Emily】阿臻：岑子杰話自己比其他社民連更適合坐監
【Emily】中學辦長者電競賽 學生教備戰
【Emily】中學辦長者電競賽 學生教備戰
【Emily】馬會推填色App 老友記輕鬆為舊香港「上色」
【Emily】馬會推填色App 老友記輕鬆為舊香港「上色」
【Emily】華懋60周年展 睇舊樓書玩AR
【Emily】華懋60周年展 睇舊樓書玩AR