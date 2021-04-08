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政改草案料下周三首讀 行會先定選委會選民

【明報專訊】中央修改香港選舉制度，港府需作本地立法，問責官員昨日繼續向各界代表解說修訂。勞工及福利局長羅致光昨會見勞工界代表，工聯會梁子穎會後引述羅致光稱，港府下周三（14日）會將修訂選舉制度的條例草案遞交立法會首讀。據了解，行政會議下周二會先討論草案內容，敲定什麼組織或團體能成為選委會選民，並即日刊憲，然後向立法會遞交「綜合條例草案」，料會修改超過20條法例。

政府官員昨分別舉行多場解說會，其中在工程界及地產界的一場，特首林鄭月娥、發展局長黃偉綸及運房局長陳帆都有出席。旅遊界議員姚思榮與商經局長邱騰華會面後稱，政府解釋人大常委會的決定，包括《基本法》兩項附件修改後的內容，例如背景資料、修改原因、未來立法安排等；他引述政府有意下周三將條例草案遞交立法會。出席另一場解說會的航運交通界議員易志明稱，希望於5月底通過相關草案。根據日程，立法會下周三暫無大會，若有關草案提交到立法會首讀，便需加開會議。

曾國衞：煽動投白票廢票

某程度是嘗試操縱

另外，政制及內地事務局長曾國衞和律政司長鄭若驊早前說，會研究現時條例規管「白票」是否足夠。民建聯梁志祥昨於立法會一個委員會會議上，關注若立法會議員或區議員等公職人員呼籲市民「投白票」，會否觸犯宣誓條例。曾國衞回應稱，人大常委會修改後的基本法附件一及二，有條文明確指出，特區政府要採取措施依法規管選舉操縱及破壞行為。

曾國衞稱，市民雖可選擇投票或不投票，但如有人組織或煽動「投白票」或「投廢票」，某程度上是嘗試操縱選舉，令結果有可能改變，目前法例未必能完全規管有關情况，當局會再作研究，以符合現時基本法附件的要求。

（新選舉制）

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