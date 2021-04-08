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大埔北區新設分區會 17區選敗者獲委 改制後有望晉身選委 民政署：用人唯才

【明報專訊】人大常委會上月30日通過修改《基本法》附件一、二，列明港九、新界「分區委員會及地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會委員的代表」佔共156個選委議席。民政事務總署在兩日後，即4月1日，於大埔、北區新設4個分區委員會，當中17人為前年區議會選舉的落敗者。大埔區議會副主席劉勇威質疑分區委員會為「敗選者聯盟」。有獲委任的委員認為，當選區議員者已有議會渠道發聲，落選者亦有市民支持。民政事務總署回覆稱，委任原則是「用人唯才」。

兩區共設4分區會 委任79人

大埔、北區多年未設分區委員會，翻查臨時立法會會議紀錄，官員當年稱兩區仍保留鄉郊地區的特色，加上大部分工作已由其他地方組織或鄉議局執行，故兩區未設分區會。

近日民政事務總署在大埔設「大埔南」、「大埔北」，北區設「龍山」、「鳳水」共4個分區委員會，共委任79名委員。對比前年區議會選舉結果，大埔19選區中，有12名落敗者獲委任為分區委員會委員；北區18選區中，有5名落選者獲委任（見表）。

大埔劉勇威批從未告知區會：

對手少3000票 何以敗部復活？

劉勇威回應本報查詢時表示，有關安排明顯是為配合選委會選舉，質疑相關委員的組成對選民是侮辱，舉例其對手票數較他少逾3000票，「證明社區不需要他，為何可以『敗部復活』方式走出來？」他批評政府設分區委員會從未告知區議會，「是否當區議會是合作伙伴？」翻查資料，劉勇威前年區選獲5383票，其對手、新民黨劉文杰獲2310票，劉文杰今次獲委任。

民政事務總署原指4個分區委員會委員名單是「2020-2022年度」。劉勇威稱委員會是本月新設，何以聲稱是2020年，質疑當局有意製造既定事實，無人發現便「瞞天過海」，令外界以為去年已設委員會。民政事務總署其後在網頁更改為「2021-2022年度」。

獲委民建聯成員：

落選者亦有市民支持

獲委任為北區「龍山分區委員會」委員的民建聯姚銘向本報稱，於復活節假期前得悉獲委任。他說過往亦曾在區議會上表達北區、大埔應設分區委員會，「始終多個渠道讓不同人士表達聲音」，否則對兩區不公。對於被指是「敗選者聯盟」，他稱當選者已有議會渠道發聲，落選者亦有一定百分比的選民支持，冀為市民發聲。姚銘2016年當選區議會界別選委，被問到會否出戰9月的選委會選舉，他稱要視乎情况。

民政事務總署回覆稱，收到社會上對大埔、北區增設分區委員會的訴求，經考慮相關意見及檢視後，決定由今年4月1日起成立分區委員會，兩區委員任期至明年3月31日。人選方面，署方稱分區委員會委員來自社會各階層，現有機制的委任原則是「用人唯才」，考慮有關人士的才幹、專長等，從不同途徑吸納有志服務社會的合適人士。

民政事務局長徐英偉、保安局長李家超昨分別與5區撲滅罪行委員會、防火委員會及分區委員會代表見面，簡介人大修改基本法附件一、二。

明報記者

（新選舉制）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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