【Emily】獨囚張可森讀村上哼廣東歌

枱櫈唔就手 獄中回信難

唔少人都會寫信畀在囚者打氣，不過要回信都有困難。帖文引述Sam話，因為獄中枱櫈高低唔就手，寫字唔係好舒服，上月仲有支筆爆墨，寫唔到太多信，但都好多謝大家寫信畀佢。

同長毛一齊放風 快必驚喜

至於已經還押逾8個月嘅人民力量譚得志（快必），佢嘅facebook管理員每日都會出post講快必近况，噚日就引述快必話，平時放風唔會同社民連梁國雄（長毛）一齊，但噚日竟然安排可以同長毛一齊放風，「佢（快必）話當以為日日嘅安排係一樣，但係時不時又會有些意外驚喜」，又引述長毛話，啲人叫長毛寫回憶錄，但長毛覺得睇唔到將來，寫回憶錄都無用；快必就話面臨種種嚴峻挑戰，仍然要保存盼望，以盼望為基礎回應此時此地困局，「簡單啲講，就係『唔好絕望』」。