【Emily】獨囚張可森讀村上哼廣東歌

【明報專訊】民主派立選初選案36人正在還押，噚日屯門區議員潘智鍵、王德源去到赤柱監獄，探望同為屯門區議員嘅張可森（Sam）。「屯門社區網絡」其後出帖，透露阿Sam雖然仲係單獨囚禁，但好精神，喺獄中睇緊好多書，例如已經睇晒獄中可以借嘅3本村上春樹著作，平時喺單人囚室會哼廣東歌，覺得自己同香港有連結，亦話希望大家多聽廣東歌，「因為『有廣東話就有香港』」。
枱櫈唔就手 獄中回信難
唔少人都會寫信畀在囚者打氣，不過要回信都有困難。帖文引述Sam話，因為獄中枱櫈高低唔就手，寫字唔係好舒服，上月仲有支筆爆墨，寫唔到太多信，但都好多謝大家寫信畀佢。
同長毛一齊放風 快必驚喜
至於已經還押逾8個月嘅人民力量譚得志（快必），佢嘅facebook管理員每日都會出post講快必近况，噚日就引述快必話，平時放風唔會同社民連梁國雄（長毛）一齊，但噚日竟然安排可以同長毛一齊放風，「佢（快必）話當以為日日嘅安排係一樣，但係時不時又會有些意外驚喜」，又引述長毛話，啲人叫長毛寫回憶錄，但長毛覺得睇唔到將來，寫回憶錄都無用；快必就話面臨種種嚴峻挑戰，仍然要保存盼望，以盼望為基礎回應此時此地困局，「簡單啲講，就係『唔好絕望』」。