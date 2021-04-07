【Emily】葛珮帆話無必要保留「大律師」 馬恩國：關佢咩事?一知半解

馬：香港市民夠多反政府

係咪踢晒佢哋落海？

EQ黨友、身為大律師嘅香港法學交流基金會主席馬恩國好激動咁話，EQ連律師都未做過，對大律師業務一知半解，「司法嘅嘢關佢咩事？佢IT界㗎嘛」；反問如果因為大律師多「黃絲」就要消滅佢，「老師夠多黃絲，你係咪炒晒佢？香港市民夠多反政府，係咪踢晒佢哋落海？」

葛：「大」字在前，被認為高高在上

EQ喺《東方日報》撰文，話夏博義（Paul Harris）當選大律師公會主席後，多番抹黑《港區國安法》；公會主席可以左右本港法官嘅任命，極有可能「政治立場行先」。

EQ又話香港至今保留「大律師」係毫無必要，既增加市民訴訟費用負擔，而部分人權力過高，「屬巨大漏洞」。佢認為，「大律師和律師的工作並無高下之分，但一個『大』字在前，就一直被認為高高在上」，舉例英國和其他地區嘅律師和大律師專業正邁向完全結合或半結合，政府應盡快檢討香港制度。

馬恩國就同Emily講，慨嘆「終於燒埋嚟」，佢話大律師公會都已經收晒聲，「你成日插佢做咩啫？」佢認同喺政治上大律師公會有問題，但唔應該因為咁就「殺晒大律師（身分）」，𠵱家律師會都「變緊天」，「叫律師就唔黃咩？」，職業同政見無必然關係。佢勸告EQ，如果為迎合政治要求再搞落去，會令班法律界仲反感，「你咁樣唔係幫緊中央」。

馬大狀解釋，大律師同律師各有分工，專長同訓練好唔同，大律師打官司，律師做樓宇買賣等，「律師點識喺法庭盤問啫？」