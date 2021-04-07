助開網店連繫供貨商 初企專攻社交電商

毋須理存貨發貨 店主專心營銷分佣12.5％

傳統啟動網購業務，店主要自行入貨、將貨品放到網站、營銷、發貨等「一腳踢」，對於新手或小型商家來說負擔不小。Mallogram集合了一批供應商，讓有意開網店者在其平台登記，隨即可從供應商中選擇貨品放入自己的網店，店主其後只需集中營銷，透過不同社交平台宣傳產品，吸引支持者購買，而其餘的倉存、發貨、派送等工作則由供應商負責，賣出貨品後店主可賺取佣金。

Mallogram行政總裁王俊華說，平台現已連接約20個供應商，有逾千款貨品供店主選擇，包括美妝、母嬰、電子、防疫用品等。平台創辦人鄭焜騰在日本有人脈，計劃引入更多日本產品供應商，包括不同都道府縣的特產，現與九州政府初步洽商中。

去年試業 逾500人開店 賣口碑不鬥平

王俊華說，視乎不同種類的貨品，店主與平台對分平均約25%的佣金，即貨品賣100元，店主及平台各賺12.5元；部分產品及服務如美容，店主佣金可達100%。平台去年試業，已吸引逾500人開店，王稱有賣防疫用品的店主單日賺6000元。

王曾經營團購平台18年，認為「鬥平」不是可持續的生意模式，Mallogram因從供應商直接取貨，定價較坊間低，而其平台上貨品劃一價格，店主不能抬價或減價，「我們不以產品價格行先，更着重店主的影響力、可信度」，認為口碑行銷才最有效。他們目標一年內有1萬人在其平台開店，亦有意將平台擴至內地及日本。

明報記者 林穎茵