郊園豎電子屏被批小白象 本研社質疑光害 漁署：入夜會關免擾動物

成本各23萬 播天氣資訊及宣傳片

漁護署昨回覆稱，正試行在北潭涌、荔枝窩、薄扶林水塘及城門水塘的遊客設施旁，裝設共4個電子屏幕，提供即時天氣資訊及預報、播放宣傳短片等；每個屏幕成本約23萬元，費用包括設計、生產、安裝及3年在地保養。署方稱為免影響野生動物，屏幕每日早上8時起運作，下午6時關閉。

根據香港聯合國教科文組織世界地質公園網頁介紹，荔枝窩有極高生態價值，「本地樹木種類繁多，是多種哺乳動物和蝴蝶的重要生境」，「區內亦有大片濕地，孕育種類繁多的蜻蜓、青蛙和淡水魚」。

本土研究社前日在facebook指出，成員到郊野公園考察時，在荔枝窩協天宮及小瀛學校旁發現一塊新設的電子屏幕。

本研社：與大自然不匹配 光線強百米可見

本研社成員黃肇鴻昨日回覆本報稱，他周日（4日）到訪荔枝窩時，因為電子屏幕光線強勁，離遠100米已看到新設的屏幕。他說屏幕顯示天氣及防疫資訊，亦呼籲市民帶走垃圾，然而行山者需要的地圖、坐標等資訊卻欠奉。

黃說，有關設施本應在市區商場出現，與郊野地區不匹配，質疑當局擬將大眾旅遊（mass tourism）概念套入郊野公園，擔心吸引大批旅客到郊野深處。他又說，日間在陽光下，行山者難看清電子屏幕資訊，加上顯示屏在室外日曬雨淋，衍生保養問題。他形容設置屏幕是「小白象」工程，建議當局拆除。