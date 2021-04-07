智能閘門未熟習 觀塘新站9宗須手動

裕民坊交匯處 今200職員協助

韋志成稱，據初步統計，交匯處啟用首4天已有約2000班巴士及1.1萬班小巴運作，合共超過90萬人次使用，運作暢順。他稱交匯處首次應用人工智能系統控制閘門開關，而在巴士站啟用初期，共有9宗涉閘門操作未如理想報告，在場職員已立即應變，轉用手動模式控制閘門開關，協助乘客上落，巴士服務不受影響。他解釋，由於這套人工智能閘門控制系統屬全港首創，系統在使用初期，其人工智能需要時間加強熟習巴士到站和離站的實際操作環境，以及學習掌握突發情况。

研提升車站指示及加強配套

韋志成又表示，汲取交匯處啟用數天的經驗，市建局將提升車站指示、深化宣傳工作及加強設施配套，包括研究在交匯處內加設長者友善指示標誌及資訊板。

隨着復活節和清明節長假期結束，韋志成預計今日起有大量來自黃大仙、九龍城甚至更遠地區的居民乘搭巴士到觀塘上班，市建局會有多項措施，包括增派約200名職員，在交匯處的通道、出入口、候車區以至觀塘港鐵站、裕民坊一帶，視察巴士和小巴總站的人流及運作，協助市民熟習新的公共交通服務安排，並視乎交匯處的實際運作情况，適當調整人手安排。