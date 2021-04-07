手術前兩對資料 醫局兩招防重演開錯腦

2017年3月，伊院有五旬女病人右頭顱內動脈血管瘤出血，醫生錯誤在左顱施手術，手術途中麻醉科醫生檢視電腦系統的血管造影報告始發現事故。

有關事故的根源分析委員會主席、東區醫院神經外科部門主管彭佳源說，分析事件發現當時術前未再次核對手術部位，當年造影報告亦需時傳送上手術室，因此術前未能再核對影像以確認手術位置。

盡力減少手術物品留病人體內

世衛建議在手術前，應在麻醉前後各一次核對手術資料，並在術後點算手術物料。彭佳源說，此事故令醫護更認同術前二次核對手術資料的重要，加快醫管局在各類手術推行二次核對。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，事件後亦投放資源，加大資訊科技系統的容量，確保影像報告能在手術前傳到手術室內供醫護參考。

彭佳源說，現在已鮮見錯邊事故，去年有個別險些做錯邊的程序透過二次核對程序阻截。

對於手術物料遺留病人體內近年仍有發生，何婉霞解釋，複雜手術後可以有過千件手術用品，護士要逐件數，她並認同人為因素必定存在於醫療程序，但說不會放棄想辦法減少系統中的人為因素，避免事故發生。

目前部分公院和部門仍沿用醫生手寫藥單，彭佳源笑言部分字迹未必易閱讀；部分眼科病人的影像報告紀錄仍沿用紙本而難翻查。何婉霞說會繼續推各項改善系統措施。