ADHD童公院排長龍 團體倡引入私營早診治

母與子溫習感「十級難」 公院診治等4年

育有兩子的溫女士（化名）表示，其7歲幼子約3年前因言語及表達問題，到衛生署兒童體能智力測驗中心接受初步評估，當時未診斷為ADHD，故未獲轉介跟進。溫稱幼子去年升讀小一，疫情下雖然上學僅個多月，但其間她「日日收到老師電話」，稱其子「坐不定」、不專心。她又說與幼子溫習「十級困難」，教授同樣事物，長子只需5分鐘，「弟弟教5個鐘都搞唔掂」。

幼子未輪候到公營治療服務，溫說唯有上網自行了解ADHD資訊，又像「盲頭烏蠅」般嘗試不同治療方法。直至今年2月，溫的幼子再到衛生署的中心做第二次測試，評估為懷疑患有ADHD，終獲轉介至醫管局兒童及青少年精神科跟進，惟要到明年11月才可見醫生。換言之，由首次評估到與接受醫生診治，溫的幼子需輪候4年。

專注不足/過度活躍症（香港）協會去年8月以網上問卷，訪問100名醫護、社福界人士及家長等，近半稱輪候ADHD診症最長逾兩年。96%受訪者稱ADHD兒童未獲診治前，上課經常分心；約八成稱兒童的說話或行為，影響社交或家庭關係。精神科專科醫生林美玲說，ADHD兒童未能專注學習，令成績反映不到其真實能力，對小孩自信心、自我價值有長遠影響，故治療「愈早愈好」。

協會執行總監伍敏姿建議當局以公私營合作模式，為ADHD兒童提供評估及診治服務，以縮減他們輪候的時間，並增撥資源，加強現有「到校學前康復服務」，及早識別ADHD個案，盡早轉介小孩接受治療。