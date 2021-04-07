工會：收緊查冊縱容僱主剝削 中小企稱礙做生意 有糾紛難追債

向法庭申查閱 法律程序繁複

職工盟總幹事蒙兆達在港台《千禧年代》表示，過往多次追討，查冊時發現同名同姓的人不少，當中部分身分證號碼相同的人亦有，難確認身分。在新安排下，查冊者只可查閱董事的通訊地址，代替現時的通常住址，蒙兆達說通訊地址可以是秘書公司，他們無責任交代其客人，即公司董事的行蹤，蒙稱以往已出現過類似情况，令工人求助無門。

對於政府建議「有充分利害關係」者可尋求法庭頒令，取得公司登記冊內的完整個人資料，蒙兆達表示，工人需找律師到法庭申請頒令，獲得僱主資料後，再向勞資審裁處要求追討，更甚是工人要先向法庭證明被欠薪。他擔心，工人被拖欠薪金，卻要糾纏在繁複的法律程序，形容新安排「即玩緊工人」。

劉達邦：查冊是營商必要工具

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦在同一節目表示，查冊是營商必要工具，於合作前了解對方公司背景，而若日後發生糾紛，例如對方公司結業，由於通訊地址多是公司地址，登門追債亦找不到人，有董事的通常住址則可上門追討欠款或商討還款方式。劉批評，政府聲稱鼓勵年輕人創業，卻「呢個唔睇得，嗰個又唔睇得」，創業者沒了基本保護罩。

政府2013年曾提出限制公司登記冊查冊取得的資料，工聯會當時亦反對。立法會財經事務委員會本周五再討論議題，委員會委員、工聯會陸頌雄表示，需與工聯會勞資糾紛的部門商討新安排的具體影響，目前未有立場。但他稱，處理勞資糾紛最重要取得公司董事的姓名及地址，以傳送勞工處或法庭傳票，認為通訊地址已可達至目的。他又說，公司董事同名同姓及部分身分證號碼相同的機率極低，認為仍可憑推斷確認董事身分。

查冊屢助員工追薪 包括「富臨事件」

翻查資料，2005年尖沙嘴海洋皇宮大酒樓夜總會結業，員工遭拖欠遣散費，職工盟透過查冊發現酒樓董事透過另一空殼公司，開設「海逸皇宮大酒樓」，以逃避舊酒樓的責任。另疫情下的「富臨事件」，被指拖欠遣散費的富臨集團部分分店，並非以「富臨皇宮」、「富臨漁港」持有，經查冊後發現是由「中金企業」等看似不相關的公司持有，員工才能提告。