平台出入口無保安座頭 靠密碼鎖易「跟入」

區議員：反映漏洞4年 只傍晚派員巡

觀塘區議員張培剛稱，據他了解，案件發生於安達邨誠達樓。他說，誠達樓及愛達樓的設計相近，與邨內其他樓宇不同，兩幢樓除地下外，一樓另設出入口通往平台，而該出入口僅設密碼鎖，不設保安座頭。他說，不法之徒可趁住戶出入時「跟人入」，毋須經過保安登記。他說不時收到誠達樓及愛達樓居民投訴，稱有陌生人上樓派發私煙單張。他近四五年已向房署及管理公司反映問題，促請對方在一樓平台增設24小時保安座頭，但署方僅於傍晚下班時間派保安員在外圍巡邏，「唔知效用喺邊」。

記者昨日所見，誠達樓一樓門外設有一張椅，有一名保安員駐守，據悉為昨日臨時加設，而愛達樓相同位置未見保安。昨晚9時許，一名外賣員趁居民出入時從一樓平台進入誠達樓，保安未有為其登記。誠達樓一樓有單位設在平台出入口附近，該樓面向護土牆一邊部分位置的矮牆只有約兩米高。

房署回應稱，安達邨誠達樓和愛達樓的平台出入口不是樓宇主要出入口，不設保安櫃枱，但設有密碼鎖及閉路電視系統連接保安室，以監察出入情况。

育有一對子女的楊女士對安達邨發生風化案感到意外，稱邨內有足夠保安巡邏，惟認為巡邏警力不足。她表示有教導子女即使有人按門鐘亦不要開門，亦不會讓子女獨留在家。另一名居民古小姐說擔心人身安全，晚間雖有警員在附近巡邏，但日後自己會提高警覺，確保夜歸時無人尾隨。