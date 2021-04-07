入屋爆竊侵犯女童 雌雄賊落網 涉嚴重猥褻 警區刑偵總動員破案

被捕兩人活躍於深水埗一帶，居無定所，有多個藏身地點。警方接報後於復活節假期動用秀茂坪警區所有刑偵探員，翻查閉路電視片段，並鎖定目標男女，先於周日拘捕38歲黃姓女子，在其身上檢獲小量海洛英，市值1800元，她涉嫌爆竊及藏毒被捕。警方其後部署埋伏行動，於昨早拘捕47歲王姓男子，並在其手機找到涉案影片。他涉嫌爆竊、向16歲以下的兒童作出猥褻行為及製作兒童色情物品被捕。案件由秀茂坪警區重案組第一隊跟進。

藉詞派口罩入屋不果 威脅舉報養狗

被捕二人報稱無業，為同黨關係，同有刑事紀錄。警方調查二人是否在藥物影響下犯案，會將被捕男子手機交電腦專家檢驗，檢視尚有其他受害人否。

警方稱二人上周四傍晚在安達邨內搜尋目標單位爆竊，欲進入其中一個單位時，發現屋內只有一名12歲女童。二人先以派口罩為由利誘女童開門遭拒；二人見屋內有狗，遂威脅會通知房署捉狗。女童受驚開門，女賊即入屋搜掠，搶去1300元現金、一條頸鏈及一部手提電話，總值5600元。男賊則乘機侵犯女童並拍下影片。二人其後逃去，女童事後報警。

女童12歲獨留家 侵犯過程被拍片

警方指出，女童就讀初中，與單親母親同住，案發時獨自在家。被問警方會否追究其母獨留兒童在家，秀茂坪警區偵助理指揮官（刑事）馬怜昊稱會諮詢律政司意見，考慮檢控其母親是否符合公眾利益。他又說，由於案件涉嚴重猥褻行為，警方已聯絡醫管局及社署跟進。秀茂坪警區重案組第一隊主管潘崇禮呼籲家長勿獨留兒童在家，亦應提醒兒童勿隨便開門給陌生人。潘呼籲如有市民遇到類似案件，應盡快報警。

社署回應稱獲警方轉介，已聯絡受害女童及其家人，提供即時支援，並會繼續跟進個案。房署指出，屋邨辦事處已提醒保安員加強通道管制，嚴格執行訪客登記，並會張貼通告，提醒居民注意有否陌生人跟隨進入，亦會要求警方加強巡邏。