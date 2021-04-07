曾鈺成：日後縱有普選亦有資格審查

曾鈺成曾認為中央會以「五部曲」推行政改，但現時不再有五部曲，他承認是低估了中央的決心，相信中央是難以接受推行政改要取得立法會的泛民支持。

他在訪問中點評今次修改選舉制度的細節，例如立法會重設於第3屆已取消的選委會界別，他稱「不能說是開倒車」。他說立法會早前大部分時間不能運作，特區管治愈來愈艱難，現在是「放棄這條軌道，在另一條軌道重來」。他說有很多人認為回歸初期，即第一、二屆立法會還較現在文明。

籲民建聯勿只看議會 應加入政府

對於建制第一大黨民建聯在新政治生態下的發展，他認為若民建聯日後朝參加選委會發展，想法是狹隘，「香港的管治愈來愈困難，除了在議會，對整個管治團隊我們都應該有貢獻」。他呼籲民建聯若有志氣，就「不應該只看着（立法會）這90席」，認為加入政府是方向之一。

公務員事務局長聶德權昨在facebook稱，上周四（1日）向行政主任職系首長級公務員解說今次修改選舉制度。他說不能單獨地看選舉制度的「完善」，要與去年實施的《港區國安法》一併解讀，因兩者同是在國家層面、憲制層面作出的重大舉措，關係着一國兩制能否貫徹落實，能否回到訂立時的初心及目的，形容兩者是一套組合拳，確保一國兩制行穩致遠。

民政事務局長徐英偉昨舉行3場解說會，向體育界和文化界解說今次修改選舉制度。