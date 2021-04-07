再一翁打科興面癱 累計9宗 陳肇始稱逾半市民接種 方有條件復常

明報記者

再有人打科興疫苗後疑面癱，衛生署表示，3月30日接獲醫管局呈報一宗懷疑貝爾面癱報告，涉及一名67歲男子，3月26日打第二劑疫苗，3月30日因眼皮下垂求醫。衛生署未有透露該男子打哪種疫苗，而BioNTech疫苗早前因疫苗瓶蓋瑕疵，於3月24日暫停接種，料該名面癱男子是打科興疫苗。據新冠疫苗安全監察報告，截至3月21日，衛生署接獲9宗打疫苗後懷疑貝爾面癱的報告，當中8人打科興，1人打BioNTech。

前日5人打針後送院 全涉BioNTech

昨有12,800人打第一劑BioNTech疫苗，16,500人打第二劑，累計169,400人打了第一劑BioNTech，23,700已打兩劑。至於科興，昨有2700人打第一劑，6200人打第二劑，累計333,100打了第一劑科興疫苗，89,300已打兩劑。前日有5人打疫苗後送院，全是打BioNTech疫苗，其中兩人留醫。

陳肇始昨在網誌表示，現時雖然已有約50萬名市民接種新冠疫苗，但在科學上要達至「群體免疫」效果，仍有一段頗長距離。她表示，當有逾半市民完成接種疫苗，才更有條件爭取進一步回復正常生活，包括經濟、社交活動和跨境出行等。

另外，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，近期菲律賓入境個案佔變種病毒個案四成，很多是外傭，相信政府要考慮需否要求中介人安排外傭來港前打疫苗；政府亦要考慮應否暫禁菲律賓航班來港，但家庭請外傭會很難，政府須衡量很多因素。

香港亞洲家務工工會聯會秘書Shiella Estrada認為，要求外傭來港前接種疫苗的做法可接受，但她說菲律賓當地疫苗不足，是否能夠提供予外傭接種亦成問題，若要付費，她關注是否由僱主支付。她稱其協會的外傭一半人願意接種疫苗，當中大部分傾向接種BioNTech，另有少數外傭應僱主建議接種科興。

僱傭代理協會與印尼菲律賓商討

傭工抵港前打疫苗縮短檢疫

香港僱傭代理協會主席張結民表示，數日前曾經與印尼總領事館商討，如果外傭可以於來港前接種疫苗，抵港後將檢疫時間縮短至14天的方案，引述領事館稱稍後會與香港政府討論。他稍後亦會聯絡菲律賓總領事館商討上述方案，相信兩地政府會探討可否將外傭納入優先群組，提供免費疫苗。張結民補充，中介公司贊成該方案，因僱主可因此節省7天檢疫的費用。

（疫情第四波）