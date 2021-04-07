餐飲長假生意升回疫前九成 美食節慘淡

憂限聚再收 食肆聘臨時工不聘長工

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，餐飲業在復活節長假期生意反彈，較去年同期升約四成，每日平均生意額達3.2億元，相比疫情前同期每日3.5億元，恢復九成生意，「係幾好嘅數字」。他相信港人不能外遊，加上疫情放緩放心外出用餐，令生意好轉；餐廳要增聘臨時工，但因怕疫情反覆收緊限聚令，故不敢聘請長工。

昨日閉幕的第18屆美食節則生意淡薄，美食及購物節等同期展覽，5日錄得約92萬總入場人次，是近5屆新低，較上屆少約43萬人次。數家參展商說今屆市民較手緊，生意額跌兩成至七成不等，不足支付場租、「蝕住做」；有賣凍肉的展商則表示力保不失，生意額與往年相若、算「合格」。

美食節入場人次跌43萬 5屆新低

「大德海味」連續7年參與美食節，銷售經理王先生說今年生意最差，較上屆大跌約七成，生意額不足以支付3萬元場租。他說秋冬是海味銷售旺季，但疫情令美食節延至春天，100元以下貨品較暢銷，逾千元的花膠、海參少人問津。

賣台灣食品凍貨的哈特有限公司營業經理區先生說，生意較往年跌兩成，並批評主辦單位安排差及「好唔人道」，「連攤檔內飲水都畀人話」，又沒預留場內空間讓職員飲食，稱日後未必參與該主辦單位舉辦的展覽。主辦的香港亞洲展覽（集團）有限公司回應稱，根據政府條例及要求制定場內防疫守則。

主題樂園在假期後繼續旺場。香港迪士尼樂園稱，今日入園的單日預約名額已滿，將暫停即場購票安排，並延長開放時間至晚上8時半。

另外，酒吧、麻將館和卡拉OK未准復業，業界代表在政府總部門外接力絕食，稱若政府沒回應，將延長絕食。

（疫情第四波）