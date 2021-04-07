3歲下患者逾四成無病徵 中大倡幼兒驗糞截隱形傳播

截至3月25日，本港逾1.1萬名確診者中，有8%、即929人為18歲以下，其中超過兩成、201人為3歲或以下，而當中超過87宗、即四成患者沒病徵。中大醫學院自去年3月底起，檢測超過1.75萬個糞便樣本，找出22宗確診，陽性比率為0.13%，其中超過九成、即20人為6歲以下幼兒，另有逾七成無病徵。

有個案糞便帶活病毒36天

其中一名兩歲幼兒從外地返港時沒病徵，翌日交回糞便樣本後確診，當時CT值為25至35，病毒量屬中等水平，入院翌日呼吸道樣本由陽轉陰，但其糞便帶活病毒36天，時間較成年人更長。

負責檢測的中大醫學院微生物學系系主任陳基湘表示，成人排放病毒的時間約為10天或以下，「從病毒學角度來看，病毒喜歡幼嫩細胞，在這裏生存更久、更多」。

他說糞便檢測是可靠及有效的方法，可找出無法提供呼吸道樣本的「隱形個案」，他稱幼兒更容易將病毒在社區傳開，「他們沒有徵狀，但病毒載量高，而且帶活性病毒的比例更高達九成，極具傳染性」。

至於復課安排，陳基湘表示，幼童隱形患者的比例高達四至五成，較成年人的兩成多高，而且較難維持良好個人衛生，故復課後要增加警覺，但認為毋須所有學生及教師檢測後才復課。

（疫情第四波）