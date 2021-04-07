鯉魚門市場人流大減 街坊憂染疫「洗銀紙」

街市被列入強檢名單，當局昨安排流動檢測車在街市附近馬路停泊，出現輪候檢測的人龍。街巿內則人流疏落，記者昨午觀察，人們進入該街巿時多會伸手掌探熱，鮮有人掃描貼在入口的「安心出行」二維碼。場內的「太平牛肉」店員譚先生表示，昨晨9時許已排隊接受檢測，自言會勤洗手、清潔檔口，不擔心有隱形傳播鏈，暫亦不考慮接種疫苗，惟檔口生意較往常差五、六成。

包店兩劈價 檔販嘆生意跌六成

同場賣中式包點的「恒發糕點」店員劉小姐表示，自前日報道有確診者到過該街巿後，往常售12元3個的包點，昨晨已減價至10元4個，但見人流疏落，昨午即再「劈價」至10元5個。

另一「喜記鮮魚」，店員楊小姐說生意大跌三分之二，「估起碼（人流和生意額）跌一星期，街坊都唔敢來」，希望政府資助受影響商戶。

「強記蔬菜」員工陳小姐稱，「本身假期尾，生意應該很旺」，昨日生意較往常跌三分之二，或會早些收檔，到場外排隊接受檢測。陳又說部分人買魚後會在場內的洗手盆洗銀紙。

街坊陳先生則不知有確診者到過該市場，亦表示不擔心，「大家戴足口罩，你睇泳池全部人都無戴口罩都唔驚啦」。70多歲周女士則顯得擔心，故會一次過買兩天分量的餸菜，然後趕快離場。

（疫情第四波）