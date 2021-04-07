男嬰12日大 豐澤男全家中招 疫潮最年幼 兒科專家：免疫反應可製抗體

昨7確診4輸入 兩宗驗出變種病毒

昨日7宗確診，4宗屬輸入，當中2宗驗出N501Y變種病毒株；另有少於10宗初步確診。其餘3宗本地感染是前日確診、旺角惠豐中心豐澤電器32歲男售貨員的家人，包括32歲妻子、7歲女兒及12日大男嬰。父親3月30日病發，男嬰及姊姊分別4月5日及4日病發，母親無病徵。

父潛伏期曾訪觀塘健康院

衛署：員工檢測全陰性

該母親3月24日在聯合醫院產子，丈夫沒入病房。夫婦3月19日到觀塘母嬰健康院，3月27日帶男嬰到上址。聯合醫院回覆，與衛生防護中心商討個案， 病人3月26日出院，毋須做接觸追蹤調查；她與子女正在該院隔離治療，情况穩定。該院稱，會根據患者病情及感染風險評估等，有需要時安排母親及子女於同病格治療，會支援母親在符合感染控制措施下餵哺母乳。

衛生署表示，發現該父親於潛伏期到訪觀塘母嬰健康院後已安排相關員工檢測，全部陰性，已徹底消毒母嬰健康院，今日如常開放。

中大婦產科學系教授潘昭頤表示，本港至今有約40名孕婦確診新冠病毒，沒發現母嬰感染個案，該名12日大男嬰出生後才確診，相信並非在母親懷孕時感染。

如餵哺母乳的產婦需要藥物治療，潘說須根據臨牀整體情况作決定，並與兒科及感染科商討。她說蛋白酶抑制劑、干擾素等藥物有可能透過母乳傳到嬰兒體內，但暫未見有不良反應，其中干擾素應避免處方予未足月嬰兒；至於治療病情較重者用的瑞德西韋，資料顯示感染伊波拉的產婦用藥後，沒透過母乳將藥物傳到嬰兒身上，但應用於新冠病毒患者方面數據不足。

醫生：多數幼兒沒病徵 不需用藥

中大兒科學系教授林鴻生表示，絕大多數孕婦感染新冠病毒後，可將體內抗體傳給胎兒，嬰兒出生後會有抗體；如嬰兒出生後才染疫，身體免疫反應可製造抗體將病毒清除，且多數嬰幼兒沒病徵，不需接受抗病毒藥物治療，本港至今未有嬰幼兒因染疫而入住深切治療部。

另外，中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，差不多隔日就有源頭不明個案，反映社區有隱形傳播鏈，昨日是長假期最後一天，不少私家診所沒開，須觀察未來一兩周會否有反彈，現不應放寬社交距離措施。

明報記者

（疫情第四波）

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