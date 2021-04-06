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【Emily】CY批民主黨「連體盲頭烏蠅」 羅健熙：佢或唔慣和而不同

【明報專訊】民主黨近日宣布籌組「內地及政制事務專責委員會」，全國政協副主席梁振英喺facebook點評，形容該黨痛定思痛，但引發民主黨內部矛盾。佢形容民主黨係「連體的盲頭烏蠅趴在玻璃窗上」，開始諗點解飛唔到出去，想請人教路係好事，但先要解決黨內路線問題。

話冇得拆彈 只能各行各路

CY引述有民主黨中委擔心，外界覺得成立委員會係向中央示好，認為先要解決「觀感」問題，否則只會淪為民主黨「最大的炸彈」，佢分析呢個炸彈冇得拆、係死症，仲舉咗多個原因。佢話民主黨招收黨員「太濫」，冇凝聚力，冇領導力，「馬不聽人的指揮」；民主黨近年「一不上北京，二不入中聯辦，三不做調查研究，四是跟着其他人亂喊『公民提名必不可少』，就是這樣『衝落懸崖』」；仲話民主黨至今心中口中都沒有「中央」，只有「內地」。

CY話，如果民主黨黨員要上課，就要揀好老師、課程、教材，最重要係要有正確心態——「香港是中國的一部份，中央對香港有全面管治權」。不過，CY最終結論係民主黨嘅炸彈冇得拆，因為內部矛盾太深，唯一拆彈辦法就係將硝酸甘油分開，將民主黨分拆，賣豆漿油條同賣咖啡牛角包，各行各路。

民主黨主席羅健熙就回應話，一直相信政黨內可以和而不同、有不同想法，社會亦應該係咁，「可能梁振英好唔慣呢種和而不同，對佢而言，可能一個地方得一種聲音，但民主黨唔係咁嘅地方」。

相關字詞﹕修改香港選舉制度 民主黨 梁振英

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