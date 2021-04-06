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2021年4月6日星期二
港聞二
3患者到訪 鯉魚門市場強檢 昨不明源頭漢七赴買餸 旺角豐澤工作
袁國勇：假後爆疫唔出奇 張竹君：少許不適也要求醫
19投注站重開 馬迷席地「刨馬經」
打疫苗門檻 袁國勇料將降至16歲 消息稱等於全民接種 當局未拍板
變種病毒倘流入社區 袁：或要打第三針
新分配時段將要離港 市民獲酌情即打復必泰
原定一集有關「傳媒空間」 訪有線前記者 《鏗鏘集》昨播「後備片」 文教康體組製作
劉慧卿籲泛民勿參選 民主黨：黨大會定 最遲9月選委選舉後召開 公民黨人：未聞有人想選
指白票無影響選舉毋須規管 謝偉俊：倘有人煽動或違國安法
報道稱有校「情意量表」加問國民認同 問「願為國捐軀」「知國家不對亦撐」 張勇邦：學校或欲「有功課交」
遺失羈押者首飾自購補鑊 兩警涉公職失當被捕
幼童衝馬路 小巴臨危急煞避一劫
9.3億毒案 兩男稱因「打嚇𧨾」認罪
裝智能廁須水署批 多建材店稱毋須 淡水冲私處或回流污染食水 須備「斷流裝置」
廁所潮濕易漏電 業界批水署機電署互推規管
MUSEA VIP智能廁 無開冲洗功能
業主濫收水費罰1萬 料最快下月通過生效
青年鴨脷洲橋墮海 七旬艇戶救起：好過食三年齋
電動車退役充電池 變身大廈「穩電」功臣
調查：近半網購者經歷不愉快
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【Emily】上卿姐節目 被重提叫羅致光「唔好做」 美娟叫不如畀何啟明升局長
【Emily】CY批民主黨「連體盲頭烏蠅」 羅健熙：佢或唔慣和而不同
【Emily】深水埗「小丑」嚇夜歸女 3區議員齊巡區
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【明報專訊】（請看附圖）
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