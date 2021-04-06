港聞

港聞二

電動車退役充電池 變身大廈「穩電」功臣

【明報專訊】電動車日趨普及，但電動車電池在充電一定次數後需退役，港燈利用其車隊的退役電動車充電池改裝為大廈獨立後備電源，一旦遇上外在因素或故障而電壓驟降，仍能確保大廈電力系統可無間斷供應。港燈透露，去年颱風襲港期間，鴨脷洲工業邨的變電站曾遇上外來因素引致的電壓驟降事件，獨立後備電源系統發揮作用，保持供電穩定，通過考驗。

助變電站抵禦颱風 技術開放使用

港燈表示，該系統的開發及製作成本約為50萬至60萬元，如果大規模生產，相關成本將會下降，港燈亦會開放該項技術供民間使用，未有申請專利。

港燈技術服務主管郭偉信表示，港燈工程團隊2017年參加由環境局主辦的「電動車退役電池重用國際大賽」，其中改裝電動車退役電池為獨立後備電源，加裝在大廈電掣房內作後備系統，一旦遇上電壓驟降，仍能確保大廈電力系統可以「無間斷供應」的構思，獲公開組季軍。

改裝成大廈後備電源 抵消電壓驟降

港燈研究團隊後來研究將概念轉化成現實，透過實地測試，於2020年中在鴨脷洲工業邨的其中一個變電站，應用自行開發的裝備。

港燈總技術服務工程師（電腦硬件）鍾偉光指出，電動車電池「充電」及「放電」一定次數後，續航力會下降而需退役，但充電池仍會有一半以上電量，可應用於其他用途。

港燈將其車隊其中一輛早年引入的三菱iMiEV電動私家車的電池拆出，並改裝成大廈後備電源，一旦遇上電壓驟降，該組電源會發揮供電作用，在極短時間內抵消電壓驟降的電力，保持供電穩定。

研減重變移動電源 供地盤用

鍾又稱，該套後備供電系統的電量合共6400安培小時（Ah），約等於640個1萬毫安培的流動充電池，改裝後的裝置被放入一個有如成年人高度的鐵箱之中，若將部分電池應用於電量較小的裝置，可進一步開發為「可移動式流動電源」。

目前港燈的研究團隊已研發出第一代的可移動電源，但重量達120公斤，不便搬運，工程團隊正研發第二代，料可大幅減至約20公斤，預計日後可取代使用柴油的流動發電機，在地盤提供電力予電鑽等手提工具，達到零排放，改善空氣質素，亦可延長電池使用壽命。

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