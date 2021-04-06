業主濫收水費罰1萬 料最快下月通過生效

另研標準租約限收水電費

政府草案今年度交立會

現時水務署住宅用水收費為首12立方米免費，其後水費按用量遞增，介乎每立方米4.16元至9.05元。根據劏房租務管制小組上月發表的報告，劏房住戶水費中位數為每度水13元，遠高於水務署收費。小組向政府提交的報告提出租客與業主要簽署標準租約，當中劏房單位內所有租客須繳付的水電費等公共設施費用總和，不得超過相關帳單收取的款額，政府正研究有關建議，將在今個立法年度向立法會提交相關條例草案。

工聯會麥美娟早前亦提交私人草案，建議修訂《水務設施規例》，任何用戶向他人徵收高於水務署的用水收費，一經定罪可罰款1萬元，草案早前獲政府同意，上月中已於立法會首讀，有待恢復二讀辯論。

提私人草案待二讀

麥美娟：盼起阻嚇

麥美娟接受本報訪問時表示，現時《規例》的用字令業主有空間自行釐訂所徵收的水費，當中不少聲稱要維修水喉或作保養，徵收高於水務署的水費，期望修例後能對業主起阻嚇作用。她預計，草案恢復二讀後最快能在5月通過，並即時生效。

至於政府將向立法會提交有關劏房租務管制的條例草案，麥美娟對於能在今個立法年度通過審慎樂觀，稱雖然議員不想拖延，但法例牽涉不同社會界別，亦遠較她提出的私人草案複雜，需較多時間審議。

租約證濫收 水署不檢控

關注組織憂執法力度

「關注綜援低收入聯盟」組織幹事李大成認為，私人草案最終成效要視乎政府是否有決心執法。他舉例近期協助一名剛完約的租戶，向水務署投訴前業主濫收水費，租約清楚寫明每度水收15至16元，認為是證據確鑿，但水務署最後回覆，稱根據律政司意見，署方不會檢控，當中未解釋原因。

李又表示，直至劏房租務管制的相關條例生效前，如沒優先續租權，租戶即使明知被濫收水費，為免被業主趕走，大多不敢舉報。但他歡迎有關私人草案，稱起碼能令部分業主「識得縮」。

明報記者 陳詠欣