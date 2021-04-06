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業主濫收水費罰1萬 料最快下月通過生效

【明報專訊】劏房住戶被濫收水費的情况普遍，政府正制訂劏房租務管制的相關條例，以標準租約限制業主收取水電費。工聯會立法會議員麥美娟早前亦提出限制業主收水費的私人條例草案，她預料最快下月通過並即時生效。但有關注劏房的團體擔心政府執法力度不足，未能保障住戶。

另研標準租約限收水電費

政府草案今年度交立會

現時水務署住宅用水收費為首12立方米免費，其後水費按用量遞增，介乎每立方米4.16元至9.05元。根據劏房租務管制小組上月發表的報告，劏房住戶水費中位數為每度水13元，遠高於水務署收費。小組向政府提交的報告提出租客與業主要簽署標準租約，當中劏房單位內所有租客須繳付的水電費等公共設施費用總和，不得超過相關帳單收取的款額，政府正研究有關建議，將在今個立法年度向立法會提交相關條例草案。

工聯會麥美娟早前亦提交私人草案，建議修訂《水務設施規例》，任何用戶向他人徵收高於水務署的用水收費，一經定罪可罰款1萬元，草案早前獲政府同意，上月中已於立法會首讀，有待恢復二讀辯論。

提私人草案待二讀

麥美娟：盼起阻嚇

麥美娟接受本報訪問時表示，現時《規例》的用字令業主有空間自行釐訂所徵收的水費，當中不少聲稱要維修水喉或作保養，徵收高於水務署的水費，期望修例後能對業主起阻嚇作用。她預計，草案恢復二讀後最快能在5月通過，並即時生效。

至於政府將向立法會提交有關劏房租務管制的條例草案，麥美娟對於能在今個立法年度通過審慎樂觀，稱雖然議員不想拖延，但法例牽涉不同社會界別，亦遠較她提出的私人草案複雜，需較多時間審議。

租約證濫收 水署不檢控

關注組織憂執法力度

「關注綜援低收入聯盟」組織幹事李大成認為，私人草案最終成效要視乎政府是否有決心執法。他舉例近期協助一名剛完約的租戶，向水務署投訴前業主濫收水費，租約清楚寫明每度水收15至16元，認為是證據確鑿，但水務署最後回覆，稱根據律政司意見，署方不會檢控，當中未解釋原因。

李又表示，直至劏房租務管制的相關條例生效前，如沒優先續租權，租戶即使明知被濫收水費，為免被業主趕走，大多不敢舉報。但他歡迎有關私人草案，稱起碼能令部分業主「識得縮」。

明報記者 陳詠欣

相關字詞﹕劏房 劏房租務管制研究工作小組

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