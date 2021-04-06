廁所潮濕易漏電 業界批水署機電署互推規管

內地網購廁板測試

四成不合格 有觸電風險

消委會過去兩年共接獲兩宗涉智能坐廁送貨延誤及兩宗涉貨品質素的投訴。本報翻看消委會《選擇》月刊，未見該會曾做有關智能坐廁安全性能的測試。上海市市場監督管理局則於2019年測試28款網購得來的智能廁板，價錢由1000至4000多港元不等，結果發現四成不合格，當中涉及因帶電部件僅有基本絕緣設置，沒有接地設計，令用家有觸電風險。

本報向水務署查詢，水務署口頭回覆稱，智能坐廁由於需接通電力，產品質素不在水務署規管範圍，着記者向相關部門查詢。本報同時向機電署查詢，機電署先以口頭回覆稱智能坐廁屬水務產品，不在機電署規管範圍，及後再書面回覆稱，操作電壓高於50伏特交流電或120伏特直流電的智能坐廁須獲發「符合安全規格證明書」，證明符合安全標準，但規例未要求產品質量須作認證或審批。機電署過去5年亦沒接獲不符合安全規格智能坐廁報告及檢控相關供應商。

稱疫下查詢安裝增三成

業界倡購國際制式代日制式

智能坐廁專門店Smart Toilet技術顧問蘇子鈞稱，自去年初疫情爆發，查詢及安裝智能坐廁數目比往年增加近三成，估計與當時鬧「廁紙荒」，市民長期留家欲提升家居設備有關。他稱本港天氣潮濕，一般家居浴室把浴缸置於坐廁旁，日本制式智能坐廁容易受潮濕空氣影響引發觸電意外，自己曾替不少曾發生漏電事故的智能坐廁用家「執漏」。

蘇說智能坐廁屬水器接電，水務署和機電署理應負監管責任，其中機電署應負較大監管角色，惟現時兩署「互相推波」，建議本港消費者選購時揀選絕緣效能較佳的國際制式產品，會較適合本港環境，購買及安裝時亦應選擇有信譽商戶及師傅。