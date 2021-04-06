裝智能廁須水署批 多建材店稱毋須 淡水冲私處或回流污染食水 須備「斷流裝置」

明報記者 黃煒堯

智能坐廁一般由坐廁及智能廁板組成，部分廁板配備自動清洗噴嘴清洗用家私人部位，污水再經馬桶冲走。由於清洗功能需使用淡水，智能坐廁一般需同時接駁鹹、淡水或只接駁淡水冲廁。水務署表示，香港目前八成半人口使用鹹水冲廁，署方僅會向未被海水系統覆蓋的內陸地區批出臨時淡水冲廁許可，現時全港有約4萬幢樓宇使用臨時淡水冲廁。署方回覆意味並非所有樓宇可合法安裝智能坐廁。

建材店稱不礙大廈結構

洗手盆「拉條喉就得」

本報記者早前以顧客身分到建材店林立的灣仔駱克道，向3間專門售賣智能坐廁的建材店了解，3店均稱清洗噴嘴的淡水僅需從洗手盆拉喉接駁，其中一間建材店向記者稱，拉喉時毋須辦任何手續，稱「你呢啲屋入面嘅嘢，唔影響大廈結構，唔使申請啲咩」；另一建材店更建議記者把整個坐廁轉用淡水冲廁，稱僅需從洗手盆「拉條喉就得」。

記者再到旺角上海街及砵蘭街，向另外3間專門售賣智能坐廁的建材店了解，3店同樣稱清洗噴嘴的淡水接駁僅需從洗手盆拉喉，沒特別要求，不過其中一間位於砵蘭街近旺角道的建材店稱因為疫情，不會派出工人安裝，建議記者另找師傅施工。

全淡水冲廁亦要獲批

5年33宗檢控 無涉智能廁

水務署回覆表示，智能坐廁清洗功能需連接到淡水內部供水系統，有高回流污染風險，故規定安裝時需使用包括斷流水箱等斷流裝置，避免回流污染食水系統，相關斷流裝置須交水務署審批。根據水務署數字，過去5年有33宗涉及非法使用淡水冲廁檢控個案，當中不涉智能坐廁。

有業界稱水署不會逐戶查

有業內人士表示，智能坐廁清洗噴嘴設於馬桶內，使用時會被視為以淡水冲廁，加上部分智能坐廁採用全淡水冲廁，不少未獲水務署審批的工程均有可能違法，但由於水務署不會逐家逐戶上門檢查，且只要噴嘴有足夠水壓亦可減少污水倒流風險，故業界一般不會拒絕客人安裝要求。

水務署前總工程師李智明表示，智能坐廁的清洗噴嘴僅提供清洗功能，與一般花灑無異，但因設於馬桶內令其定位尷尬，建議水務署為智能廁安裝訂立清晰指引，供業界參考，以免誤墮法網。