遺失羈押者首飾自購補鑊 兩警涉公職失當被捕

一名越南裔女子上周一（29日）涉嫌非法入境被捕，她其後被帶返深水埗警署羈留，羈留前向警方交出個人財物，個人財物在被捕女子見證下被警員封存。被捕女子其後轉交入境處繼續羈留，警方上周五（2日）與被捕女子點算財物時，女子聲稱部分物品消失，包括一條頸鏈及一對耳環。

謊稱尋回失物 事主投訴揭發

西九龍總區重案組第二隊接手跟進，經深入調查，前晚（4日）在九龍城區拘捕兩名分別55歲及42歲男警務人員，涉嫌公職人員行為失當。據了解，二人分別為警署警長及警長，均駐守深水埗分區。

據了解，女子甫抵警署時交出財物，放入臨時財物袋，並記錄有關財物，包括該條頸鏈及該對耳環；女子其後作搜身程序，警方將搜到物件連同臨時財物袋內的財物，一併放入一個正式財物袋，在女子見證下封存及放入夾萬。女子轉交入境處前，警方與她點算財物時，女子發現遺失一條頸鏈及一對耳環。

據了解，有人轉財物袋時遺失女子財物，懷疑「補鑊」心切，自行購買頸鏈及耳環，並向女子表示已找到遺失的頸鏈及耳環，但女子稱並非其財物，投訴並揭發事件；失物仍未尋回，案件仍在調查。

警方稱，被捕兩名警務人員已獲准保釋候查，4月上旬須向警方報到，二人已停職。警方強調，警隊非常重視警務人員操守，任何警員干犯違法行為，絕不容忍和姑息，定必嚴正處理，作刑事調查及紀律覆檢。