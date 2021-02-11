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報道稱有校「情意量表」加問國民認同 問「願為國捐軀」「知國家不對亦撐」 張勇邦：學校或欲「有功課交」

【明報專訊】中小學每年會於「情意及社交表現評估套件」（APASO）中揀選量表，了解學生情意及社交方面的發展情况。有報道引述教師稱多校因應教育局要求學校制訂國安教育課程框架，特意於APASO的問卷中加入國民身分認同題目，當中有題目問及學生對「公民應當願意為國家獻出生命」的同意程度。資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，估計有學校今年或選擇涉評估學生國民身分認同的量表，以便客觀檢視學校情况，令學校「有功課交」。

張倡商討調整量表內容

據教育局網頁，局方於2010/11學年推出APASO（第二版），學校可根據需要選擇合適的量表來制訂評估問卷，而問卷題目為陳述句子，設有「毫不同意」、「不太同意」、「相當同意」及「極之同意」4個選擇，學生以不記名的形式評估，學校毋須向當局提交有關數據。據網媒「眾新聞」報道，有關國民身分認同題目要求學生表達對「公民應當願意為國家獻出生命」、「即使人民認為國家所做的不對，他們也應該支持國家」等的同意程度。

張勇邦說，量表旨在讓校方看見校內真象，以便學校研究有何措施改善該範疇，學校選擇量表時「完全無」壓力，勸教師勿過分擔憂。他說，量表沿用至今10年，「10年前氣候與現時不同」，認為有需要商討調整量表內容，配合現今國情及社會情况。

有校長稱題目敏感

「搬石頭砸自己腳」

有資深中學校長則表示，該校多年來都沿用同一套題目，以維持評估的穩定，稱「公民應當願意為國家獻出生命」等題目較敏感，「你知學生會有什麼反應，其實是搬石頭砸自己的腳」，反令學校國民身分認同部分的數據較其他範疇低。

教局：譴責有媒體抹黑套件

教育局回覆稱，對於近日個別媒體意圖抹黑該評估套件，深表遺憾，予以強烈譴責。局方表示，國民身分認同為APASO的其中一個量表，一直沿用至今，稱如果學校想了解學生在國民教育的看法而採用有關題目，「這是校本的決定，亦屬可以理解」。局方又指出，APASO已沿用10多年，正檢討及更新，以配合社會及教育發展需要。

相關字詞﹕國民身份認同 情意及社交表現評估套件 教育局

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