指白票無影響選舉毋須規管 謝偉俊：倘有人煽動或違國安法

陳文敏：法例難禁 多灰色地帶

香港大學法律學院公法講座教授陳文敏昨接受商台訪問稱，若法例上要規管選民不能投白票，會有許多灰色地帶，因為難以強迫選民投某一人、不准投票予某人，或做某一種投票的方法。至於宣傳或鼓吹投白票會否違法，他認為法例上可以做到，但實際運作上，「如果我鼓勵人投白票，可能會禁止這行為；但若我是教人無一個候選人適合，叫大家按自己意願投票，咁又點呢？」

謝偉俊在港台節目《千禧年代》稱，現階段毋須過分規管投白票，認為若將選舉的內容「改得太多或者太嚴苛，可能對於市民適應時會不太舒服」。不過，他說如果相關行為已去到有規模、有組織、無差別地鼓吹煽動市民投白票，雖然白票影響不到選舉結果，但提醒可能觸犯《港區國安法》、《刑事罪行條例》的第9和10條有關「煽動意圖」的條文。

湯家驊：無犯罪意圖沒問題

謝偉俊續稱，若說要抵制政府運作、抗議社會貧富懸殊而投白票，用煽動性的文字或論述，掀起社會階層的分化或抵制政府，藐視司法，亦有可能觸犯《刑事罪行條例》的第9和10條。他稱，將來若鼓吹市民投白票的組織，牽涉到外國勢力或資金，就可能與國安法有關。湯家驊回應查詢稱，若以投白票來表達不滿，無犯罪意圖就沒問題。

民主黨主席羅健熙表示，白票運動對選舉結果完全無影響，不理解政府覺得有何問題，「不如直接講是否所有人要投票支持政府，才是唯一可能的選擇呢？」