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劉慧卿籲泛民勿參選 民主黨：黨大會定 最遲9月選委選舉後召開 公民黨人：未聞有人想選

【明報專訊】人大修改香港選舉制度後，民主派普遍預計參選空間將收窄，民主黨日後會否參選備受關注。民主黨昨舉行黨內交流會，主席羅健熙會後表示，黨內主流意見是應透過會員大會做決定，料最遲需在9月選委會選舉後舉行。前主席劉慧卿則質疑，新選舉制度下候選人需取得五大界別提名，「沒什麼尊嚴」，認為民主派不應參選。

至於其他泛民政黨，有公民黨中人稱，黨內未聞有人欲參選，又說當劉慧卿亦表明不應參選時，作為政治光譜相對不溫和的政黨，取態「可想而知」。該人分析，新制度條件太辣，倘出選亦需經國安處篩選，現時政治環境下無異「交出人質」到政權手中。

羅健熙：交流會兩意見均有

難言主流

民主黨昨舉行黨內交流會，羅健熙稱，約四五十人出席討論會，當中絕大部分時間集中討論修訂選舉制度後的路向。他稱會上參選與否的意見均有，難言哪方為主流，舉例有人認為要緊守每個崗位，亦擔心若民主派缺席，或有人假扮民主派聲音，最終令民主派更邊緣化，同時亦要思考日後路向，「口講做壓力團體很容易，但實際上是否已預備好？」

稱會上同意區議員宣誓

羅健熙稱，會上主流意見是透過會員大會做決定，料最遲需在選委會選舉後召開會員大會。羅又說，會上無甚聲音要以民調決定，他亦認為政黨希望帶港人往什麼方向前進，「是我們有責任說服港人」，冀由黨內討論後決定，再向公眾交代，他亦料不同機構將做民調，該黨會參考。

此外，立法會料將於第二季通過公職人員宣誓修例，區議員亦包括在內，羅健熙稱會上同意宣誓，但仍待中委正式通過建議，他稱以往參選人曾簽署聲明，不認為再就同一條文宣誓有大問題，加上參選時對選民承諾是服務4年，冀繼續在崗位服務市民。

劉慧卿接受有線電視訪問時則稱，若參選需向選委會五大界別拜票獲提名，她作為市民期望選舉有尊嚴，「（選委）或有人列出條件，你是否愛國者，是否這個、那個，那還有沒有尊嚴？」被問到新制度下會否杯葛選舉，她明言「當然不選了，我不會參加」，又質疑若制度本身已很大局限，「那麼辛苦、屈辱才能拿提名進去……那怎樣做議員？」

麥美娟倡泛民選 免剩一把聲

工聯會立法會議員麥美娟在劉慧卿主持的網台節目《議會內外》則多番表示，民主派應參選，強調新制度「真的不是清一色」，她亦認為議會不應只得一把聲音，否則便不夠全面。麥稱，日後參政需務實，以往有能力者未必精於選舉工程，冀新制度下可達至均衡參與。

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