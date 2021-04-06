原定一集有關「傳媒空間」 訪有線前記者 《鏗鏘集》昨播「後備片」 文教康體組製作

管理層要求加「藍媒」平衡 團隊未依

消息人士早前表示，原定4月5日播放的一集《鏗鏘集》內容是關於「傳媒空間」，訪問有線新聞前記者及眾新聞、Hong Kong Free Press等記者，探討以讀者捐款支撐媒體運作的經營模式，有港台管理層上月看過故事大綱後，要求加插訪問「藍媒」作「平衡」，惟製作團隊指該「藍媒」並無收讀者捐款，與該集內容不符，技術上不能加插在原有故事內容中，故未有依從。

據悉，港台管理層曾表示需檢視該集片段後再決定可否播放，若發現該集內容「不持平」，或會追究節目監製，並向編採團隊追究製作費，同時管理層已要求「文教及康體組」製作一集《鏗鏘集》作為後備方案。據悉港台員工上周四已向高層呈交有關「傳媒空間」一集的初版，並已有初版旁述（dummy），惟至昨日管理層仍未通知是否可播放該集。

昨晚播出的《鏗鏘集》一集題為「奏出個未來」，講述3名年輕視障音樂人如何感受音樂及人生。據悉，該集由「文教及康體組」處理，而非一向製作《鏗鏘集》的「公共事務組」。

港台：如不當承付開支 可被徵附加費

就關於傳媒空間的一集《鏗鏘集》是否延後播放或者不會播放，港台回覆稱，有關港台的節目內容、人手及播放安排，屬港台內部編輯事宜。發言人又表示，港台作為政府部門須遵守政府的法規，公共財政條例適用於港台員工，根據該條例，如政府認為有公務人員在受聘時不當地承付開支，可向該人士徵收附加費。