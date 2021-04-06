新分配時段將要離港 市民獲酌情即打復必泰

昨BioNTech恢復注射首天，接種第一針科興人數再創推展接種計劃以來新低，首次跌穿3000，僅2900人打。同日有2500人預約打科興，預約打BioNTech則有1.28萬人，是科興的5倍。昨有5200人打第一針BioNTech，打第二針有6500人。本港累計48.7萬人打了一針新冠疫苗，約9萬人打了兩針。前日再多一人接種科興疫苗後送院，涉及一名46歲女子打第二針後胸口痛及左臂麻痺，情况穩定，送院治療後出院。

復打首天持續長龍

接種BioNTech的西營盤中山紀念公園體育館疫苗接種中心，昨早8時起一直有逾百人輪候，人龍至11時半才稍為減退。72歲甄女士上月11日接種第一劑BioNTech，原本預約本月1日接種第二劑，其後獲安排於7日下午5時半接種，但當晚深夜須飛往美國處理工作事宜，認為接種後再前往機場太趕急，即使她打算更改預約，直至她離港前該接種中心名額都爆滿，昨早特意到場希望能即場接種，起初遭職員拒絕，其後獲酌情提早接種。營運該接種中心的醫管局回應稱，職員行使酌情權是為免浪費該巿民第一劑疫苗效用，但強調是特別情况。

公務員事務局稱，如個別受BioNTech暫停接種影響者或需短期內往外地，未能按新時段打第二針，中心人員考慮個別情况及檢視證明文件後會酌情考慮並安排另一時段。

（疫情第四波）