變種病毒倘流入社區 袁：或要打第三針

N501Y病毒株 最大來源菲律賓

本港昨多8宗輸入個案驗出變異N501Y病毒株，累計173宗，當中71宗屬英國、20宗屬南非、5宗與巴西相似、65宗未分類及12宗未能分類。據衛生防護中心數字，上述173宗中，73及35宗分別來自菲律賓及巴基斯坦，13宗來自印度。

袁國勇昨被問及需否暫停菲律賓航班抵港時稱，要由衛生防護中心考慮，由傳染角度最重要是控制源頭。他又說，若香港開始出現變種病毒，令原本接種兩劑疫苗的免疫效果「冇咁好」，可能需要接種第三劑，現仍需更多研究。

梁子超促外傭須打針始可來

張竹君：停菲航班否政府考慮

梁子超昨在港台《千禧年代》稱，近一周輸入個案佔本港確診八成，菲律賓、印尼等地確診及變種病毒比例急升，建議政府按相關地方疫情考慮現階段需否停輸入外傭或設打疫苗等附加條件。他說若政府以「清零」為目標，對外防守須滴水不漏。梁又稱，變種病毒流入社區風險愈來愈高，很多員工會在機場、酒店、交通工具接觸到輸入個案，目前對他們健康監測有很大缺口，應7日一檢，做好第二條防線。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，早已預計全球很多地方有變種病毒，已採嚴謹入境限制措施，包括入住指定檢疫酒店21天，至於需否停菲航班留待政府考慮。

一名55歲上月預約接種BioNTech的血癌外籍男子，因去錯接種中心遭接種科興，袁國勇昨稱接種疫苗程序嚴謹，相信是個別事件。袁續解釋，科興對很多病毒抗原有反應，BioNTech免疫反應則較具針對性，若該男子第二劑轉打BioNTech未必有效，由於該男子免疫反應特別差，若最後轉打BioNTech，或需接種兩劑才有足夠免疫反應，建議他與醫生商討，檢查血清內抗體。

袁稱現時「溝針」數據不足，港大專家正展開相關研究，相信不會有特別不良反應，但對免疫反應好處仍不清楚。

（疫情第四波）