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打疫苗門檻 袁國勇料將降至16歲 消息稱等於全民接種 當局未拍板

【明報專訊】政府昨恢復接種BioNTech（復必泰）疫苗，港大微生物學系講座教授袁國勇相信，政府可能很快會將疫苗接種年齡門檻降至16歲。據悉，當局尚未拍板啟動全民接種。袁國勇又稱，除非先達至28天清零，否則完全放寬防疫措施但又無群體免疫，本港可能有逾1.3萬人死於新冠病毒，呼籲市民盡快接種疫苗。

稱若無七八成人免疫

年尾未能旅遊公幹

袁國勇昨接種第二劑BioNTech疫苗後表示，明白受限制措施影響的業界艱難、很多人失業，但若要令所有商業活動恢復，放鬆防疫措施，必須先連續28天清零，否則當措施一放鬆，出現隱性傳播，便再要增加社交距離，形成惡性循環，令疫情不能「斷尾」，認為政府、業界及市民都要想清楚「究竟想點」。

他又表示，即使邊境防控密不透風，間中都有病毒「漏出來」，即使針對高危控制點作限制措施，例如要求所有食肆、酒吧、健身中心加強換氣量，或所有食肆採用電子餐牌，都非一朝一夕，但若更多市民接種疫苗，令七至八成人口免疫，就可減少很多麻煩，否則年尾也未必能出外旅遊或公幹，呼籲市民要懂得如何作「一個聰明的選擇」。

未普遍打針全鬆綁 或1.3萬死

美國至今逾55萬人死於新冠病毒，佔整體3億人口的約0.18%，袁國勇稱，按照美國死亡率推算，若完全放寬防疫措施但又沒廣泛接種疫苗，本港730萬人口中，可能會有逾1.3萬人死於新冠病毒。他稱，不少死亡個案都年紀較大、有「三高」或肥胖，血管本身可能已很窄，若不接種疫苗或沒感染，都很大機率死亡，但若受新冠病毒感染，或會更快死亡。

袁國勇相信當局正考慮擴大接種疫苗的群組，可能很快放寬到16歲以上，但問題在疫苗供應是否夠快。消息稱政府正研究接種年齡門檻降至16歲，而這相當於啟動全民接種，但當局仍未有決定。

新批BioNTech未驗出毒素

上一批BioNTech疫苗因包裝瑕疵而要暫停接種，袁表示，香港大學瑪麗醫院以染色及核酸測試方式抽樣檢查過新一批BioNTech疫苗的其中250劑，並無發現細菌，衛生防護中心亦以內毒素測試檢查過另外250劑疫苗，未有發現疫苗含內毒素，對疫苗安全有信心，呼籲市民應趁新一批30萬劑BioNTech疫苗抵港，盡快接種。

暫停接種BioNTech疫苗的近兩周期間，有市民要延遲接種第二劑，袁國勇表示，單接種一劑，免疫反應未必能防禦新冠病毒，但若接種兩劑，免疫反應起碼可維持超過6個月。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕BioNTech疫苗 復必泰疫苗 袁國勇

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