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袁國勇：假後爆疫唔出奇 張竹君：少許不適也要求醫

【明報專訊】復活節假期多處人頭湧湧，港大專家袁國勇預期假期後確診增加甚至有爆發，衛生防護中心傳染病處主任張竹君承認疫情有可能反彈，或在一至兩星期後出現個案，呼籲市民如曾參加高危活動，有少許不適都要盡早求醫。

港大微生物學系講座教授袁國勇預期復活節假期後個案增加，甚至有爆發「一啲都唔出奇」。他說，假期很多人不看醫生，或部分醫生放假，確診數字只是人為地低，相信社區一定有隱性傳播鏈，以至間中仍有本地個案。

梁子超：早前放寬措施 發放錯誤信息

呼吸系統科專科醫生梁子超在港台《千禧年代》表示，目前疫情「打橫行」，社區有傳播鏈，預料兩至三日後復活節個案才浮現，又指政府在假期前放寬社交距離措施，發放疫情受控的錯誤信息，促政府假期後加強檢測。

張竹君表示，若長假期多人聚集，多人不戴口罩參加活動，疫情有可能反彈，可能隔一兩周才見到個案，曾有高危活動或與人相聚的市民，如有少許不適也應盡早求醫。她說，或因為私家醫生假期沒開診，相關檢測樣本會減少，市民亦可能上班後才求醫，令之後較多確診。

芭堤雅清邁10‧1起免接種者入境隔離

另外，泰國政府預告10月1日起讓接種疫苗的旅客入境布吉島、喀比、攀牙、清邁和芭堤雅時毋須隔離。旅遊界議員姚思榮表示歡迎，另指本港未恢復本地遊，估計港府需先允許復辦本地遊及與新加坡開通「旅遊氣泡」，才可研究讓泰國返港者不用隔離。

（疫情第四波）

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