3患者到訪 鯉魚門市場強檢 昨不明源頭漢七赴買餸 旺角豐澤工作

明報記者

昨日多16宗確診，15宗為輸入，其中8宗驗出新冠變異N501Y病毒株，來自菲律賓、巴基斯坦及印度。暫有3宗初步確診，全屬輸入個案。

張竹君：不知感染源頭 傳染顧客機率微

源頭不明的32歲男子住油塘邨華塘樓，大廈須強檢。他3月30日喉嚨痛及眼腫，4月1日求醫，直至4月2日發燒，再向私家醫生求診，經檢測驗出陽性。他在旺角惠豐中心地下的豐澤電器工作，3月22日最後上班，負責售賣電話、相機、美容儀器等，工作時有戴口罩，數十名同事須檢疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，他3月30日才病發，相信傳染顧客機率很微，但由於不知感染源頭，不知會否員工或顧客傳染他，故要求過去14日到訪該店逾兩小時的人強檢。

豐澤：暫無員工有病徵 隔離3天檢測

豐澤公關部回覆稱，確診全職員工負責店內客戶服務工作，3月23日起放年假，過去兩周沒在該店工作，目前無其他員工有病徵，員工已到指定酒店隔離3天並檢測；該店4月4日至6日暫停營業，徹底清潔和消毒。

男患者於3月28日至4月3日早上均到鯉魚門市場買餸。張竹君表示，早前確診、住油麗邨智麗樓的夫婦（第11,492宗及第11,493宗）曾於3月24日至29日到該街市，擔心有隱形傳播，故要求3月24日後逗留上址逾兩小時的人強檢，另會透過「安心出行」流動程式通知曾到訪的人。她說，該對夫婦是下午2時許到該街市，但忘記曾光顧哪檔。

鯉魚門市場為光亮實業有限公司旗下的街市，該公司經理林先生回覆本報稱，昨晚已關閉街市深層清潔消毒，今日重開；有約300人在街市工作，已通知他們要強檢。他說平日進入街市的人須量體溫，另可自願掃描安心出行。市場：進入須探熱 消毒後今重開。

潛伏期兩陪赴健康院 妻聯合分娩

張竹君表示，男患者妻子3月24日在聯合醫院產子，他在3月23至26日到醫院走廊拿日用品予妻子、等候及接妻子出院，沒進病房，故沒要求醫院強檢。醫管局總行政經理何婉霞說，當時有為該孕婦做入院篩查，檢測結果陰性。

男患者潛伏期兩度到觀塘母嬰健康院，張竹君說，他3月19日陪妻子到上址看醫生，只坐在大堂，3月27日帶初生嬰兒到上址，沒逗留很長時間，會再與觀塘母嬰健康院跟進。其妻與嬰兒現於檢疫中心。

納強檢新都城二期暫無初陽

至於早前納入強檢的將軍澳新都城中心二期商場有否新增確診，張竹君估計數千人檢測，暫未有初步陽性。該商場的物業管理公司冠威物業管理公司表示，該商場所有員工已檢測，陸續收到結果，至昨日結果為陰性。

（疫情第四波）

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