【Emily】探監傾偈「雞啄唔斷」 何潔泓話胖 岑敖暉：係大隻

【明報專訊】36名民主派因組織、參加初選身陷囹圄，親友探望對獄中人而言相當重要。學聯前副秘書長何潔泓噚日去赤柱監獄探望正還押嘅荃灣區議員岑敖暉（Lester），透露Lester「臉上長肉，胖了不少」，但就揑住手臂強調自己係「大隻」。何潔泓話Lester想睇歷史書，又提到經常睇書、睇文章同睇新聞，兩人15分鐘「雞啄唔斷」傾偈，何潔泓呼籲大家多啲寄信畀Lester。
紅日無工開 飯堂反覆播魔戒
邵家臻憶當年最愛牛丸早餐
復活節長假期一連5日，大家都趁機休息唞唞氣，社福界前議員邵家臻就話，其實坐監嘅人好怕長假期，佢話《監獄條例》規定公眾假期囚友唔使「開工」，所有人只能困喺飯堂，由朝到晚睇電視，電視一直都係播《魔戒》三部曲、或者《賭神》等經典作品，赤柱監獄長刑期囚友大大話話睇咗5、6次。
不過，佢話監獄播戲安排近年有改善，署方大手買入影碟輪流播放，囚友可以睇吓《蝙蝠俠》，飯堂有康樂棋，囚友亦可以打吓康樂棋或者圍觀。
噚日係星期日，阿臻透露獄中嘅早餐有牛丸，係佢當年每周最期待一餐，牛丸由牛肉同麵包糠搓成，配合咖喱汁，味道唔錯。阿臻話囚友都鍾意用牛丸作數算日子嘅方法，例如「仲有十粒食就可以出冊」，另外仲有奶茶飲，每周一杯都係監房生活嘅點綴。