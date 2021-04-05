【Emily】探監傾偈「雞啄唔斷」 何潔泓話胖 岑敖暉：係大隻

紅日無工開 飯堂反覆播魔戒

邵家臻憶當年最愛牛丸早餐

復活節長假期一連5日，大家都趁機休息唞唞氣，社福界前議員邵家臻就話，其實坐監嘅人好怕長假期，佢話《監獄條例》規定公眾假期囚友唔使「開工」，所有人只能困喺飯堂，由朝到晚睇電視，電視一直都係播《魔戒》三部曲、或者《賭神》等經典作品，赤柱監獄長刑期囚友大大話話睇咗5、6次。

不過，佢話監獄播戲安排近年有改善，署方大手買入影碟輪流播放，囚友可以睇吓《蝙蝠俠》，飯堂有康樂棋，囚友亦可以打吓康樂棋或者圍觀。

噚日係星期日，阿臻透露獄中嘅早餐有牛丸，係佢當年每周最期待一餐，牛丸由牛肉同麵包糠搓成，配合咖喱汁，味道唔錯。阿臻話囚友都鍾意用牛丸作數算日子嘅方法，例如「仲有十粒食就可以出冊」，另外仲有奶茶飲，每周一杯都係監房生活嘅點綴。