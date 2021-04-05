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2021年4月5日星期一
港聞二
支聯再申六四集會：堅持維園燭光 田飛龍：紀念歷史合法 喊「結束一黨專政」或涉顛覆
范太：赴美邀請干預者不能入閘
鄭若驊：不應投白票 研規管足夠否
癌漢約打復必泰 去錯中心遭打科興 政府致歉 稱職員未識別預約資料不同
相隔一周 本地再零確診
東龍島續「營山營海」 市民自發登島執垃圾
酒吧K場雀館爭復業 政總外絕食4天
疫苗接種帶動體檢增 病人欲打針揭患癌
警破9.3億可卡因 史上最大宗 疫下「衝關豬」減 重現1970年代手法水路偷運
許正宇：新查冊安排 金融機構可索董事完整資料
六旬退休漢整理貨倉 遭起重車壓斃
1.5萬伙過渡屋料達標 或加碼 政府：研改建荒廢校舍 沿用NGO主導模式
社聯推兩項目涉321單位 欽州街有望明年入伙
屏山南納棕地研究 寮屋村民憂逼遷無處容身
機械腳助脊髓損傷者踏出希望 個案：車禍後僅腳趾可動 輔助下行走40步
黑幫涉違限聚擺壽宴 O記索食肆訂枱紀錄 掃元朗娛樂場
第三代太陽能九巴日省8%油 首輛正審批 冀上半年「落地」
尊子漫畫
【Emily】探監傾偈「雞啄唔斷」 何潔泓話胖 岑敖暉：係大隻
【Emily】古洞舊醫局活化「生態研習中心」
【Emily】公屋新廁板「縮圈」 用家試完：怪怪哋
【Emily】限聚下抗日碑獻花 新社聯13人留影
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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