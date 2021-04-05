第三代太陽能九巴日省8%油 首輛正審批 冀上半年「落地」

2毫米薄膜供電16風扇 熄匙後自動抽風

第三代太陽能裝置雙層巴士，以約2毫米超薄太陽能薄膜貼在車頂，底部有隔熱層，減低車廂溫度；供電效能為16.2kWh，供電予冷氣機16把風扇，平均每日節省7公升燃油，即約5%至8%耗油量，減少相等於18.2公斤的碳排放，較第二代太陽能裝置提升33%效能。當巴士引擎關掉時溫度高於攝氏35度，系統會供電予抽風機，抽走熱空氣降溫。梁領彥說，首輛第三代太陽能雙層巴士正等候運輸署審批，獲批後會盡快推出路面，料今年上半年推出。九巴考慮在8至10年車齡的舊巴士加裝第三代太陽能裝置，並計劃2022年購入42輛電動巴士及128輛柴油車，上述共170輛新車都會採用第三代太陽能裝置發電。

稱成本跌 助減票價壓力

被問太陽能節省燃油能否帶動減車費，梁領彥回應稱這是一個機會，可持續發展有助減低成本，「長遠嚟講減價答唔出，但票價壓力一定會（減）低」。另外，九巴今年中會在巴士站上蓋加裝3000塊太陽能板。

九巴未來會增購電動車及充電設備，現時有14輛電動車往來市區路線，今年再多16輛單層電動車投入服務，並正招標添購42輛雙層電動巴士，預計2022年整個集團共有80輛電動巴士。梁說，電動車價錢雖較每輛約200萬至300萬元的柴油車昂貴，但電動車維修成本較低，長遠而言不會造成很大的財政負擔。

為配合電動巴士服務，九巴將與中電研究在荔枝角、九龍灣、屯門某些車廠增加充電設施，預計足夠100輛電動車充電，亦會考慮在衛星車廠增加充電站。未來3至4年，九巴在屯赤連接路原收費廣場用地、大埔工業邨設廠，主要為電動車提供服務。