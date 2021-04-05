黑幫涉違限聚擺壽宴 O記索食肆訂枱紀錄 掃元朗娛樂場

警方聯同食環署前晚巡查元朗區多間食肆，發現涉事西菁街10號食肆及西菁街20號另一間食肆，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），違規事項包括餐桌之間的距離、沒有備存員工檢測及顧客登記紀錄，人員會向該食肆負責人展開檢控程序。有關餐飲處所由昨日（4日）起，下午6時至翌日上午4時59分須停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並須安排不多於2人一桌，為期14天。

另外，有組織罪案及三合會調查科、機動部隊合共約60人，昨晚7時許在元朗大棠路光華廣場及合益路合益中心展開「犁庭掃穴」行動，巡查遊戲機中心及芬蘭浴室等場所，警犬及食環署人員亦奉召到場協助。行動中，警方於遊戲機中心帶走3名未成年人。消息人士稱，巡查的芬蘭浴室分別領有按摩及浴室牌照，食環署已就處所是否違反停業令展開調查。