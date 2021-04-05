機械腳助脊髓損傷者踏出希望 個案：車禍後僅腳趾可動 輔助下行走40步

全港3套 麥理浩復康院2018年推先導計劃

瑪麗醫院矯形及創傷外科部門主管黃一華表示，脊髓神經損傷復康團隊設計複雜的復康治療，脊髓損傷除了影響傷者步行外，更會影響其呼吸功能、膀胱功能、壓瘡、骨質疏鬆等。瑪麗醫院矯形及創傷外科副顧問醫生高日藍表示，麥理浩復康院2017至18年引入復康機械腳，目前全港只有3套，兩套在麥理浩，一套性能較高，能量度用家左右或上下身肌肉力量，輔助身體活動，索價7位數字；另一套性能較低，但仍需6位數字。

麥理浩復康院2018年啓動「香港脊髓損傷專科康復中心先導計劃」，為期18個月，除提供機械腳步行訓練復康服務，更建立病人數據庫，整合並分析數據。過往未有機械腳，脊髓損傷病人只能用外支架撐起身體輔助步行，高日藍形容這種步態明顯不正常，會一拐一拐，步行質素不好長久下來會勞損。先導計劃目前服務1000人次。全港每年約有70人有嚴重脊髓損傷，不過高稱，當中少於一半適合用機械腳。

傳統治療站起要人扶

新療法首用即再嘗步行滋味

Connie於2019年6月在韓國自駕遊發生嚴重車禍，脊髓受傷，7月回港獲安排到麥理浩復康院接受治療，一個月後植入膈肌起搏器協助呼吸，去年終毋須再用呼吸機。Connie說，起初她全身只得腳趾頭能活動，在植入起搏器後再接受治療，重新學習說話、進食及大小便，經過漫長復康，最近訓練時左腳終於可以「踢來踢去」，亦慢慢能控制左手。

一個多月前，她第一次使用機械腳輔助步行，用了4分鐘步行一段籃球場闊的距離。對比她過往做傳統物理治療，需要人扶着才可以站起來，現在終再嘗步行的滋味。年多沒有行路的她感到十分緊張，同時又充滿希望，「下半身要放鬆讓機器帶領，但腰及頸又要用力支撐身體，好累，出冷汗」，治療師亦會教導她想像發力的方法，不過因血壓低，她暫未能做下一次訓練。Connie盼疫情盡快過去，她能外出活動或回家生活。

團隊獲得2020年醫管局傑出團體獎，高日藍稱，脊髓損傷病人住院往往需幾個月甚至更久，醫護人員與病人建立長時間關係，很清楚每個病人情况。復康院除了助病人身體復健，也會提供職業治療。每當看到有病人經過努力，復康路上有微小突破，都會叫團隊鼓舞，亦成了他們繼續努力的動力。