屏山南納棕地研究 寮屋村民憂逼遷無處容身

洪水橋屏山南是其中一幅被選中研究的棕地，面積約8公頃，當中3公頃是棕地，預計可提供3300個單位；記者上月中到上址，發現洪水橋丹桂村路以北有不少鐵皮搭建的貨倉，至於丹桂村路南面有數十間寮屋，根據地政總署地圖，部分寮屋位於政府土地，部分位於私人土地，土地用途則屬於綠化地帶。

鍾女士現居其中一間寮屋，她說自小在該村生活，婚後搬到附近鄉村，從未離開洪水橋；近年子女長大及遷出，最近搬回舊居。鍾女士說，自己與原居民無分別，在當地生活接近60年，對村內一草一木瞭如指掌，得知家園被納入發展研究很無奈，「可以點做？反對有用咩？如果要拆都無辦法，呢度住咗幾十年，唔知可以搬去邊」，對前景感到徬徨；又說政府偏袒原居民，「唔敢收佢哋啲地」。

區議員：棕地建屋趕居民本末倒置

元朗屏山南區議員梁德明稱，丹桂山路以南有寮屋的土地約0.8公頃，亦有農田及陶瓷廠等，佔研究範圍僅一成，發展空間有限改劃，用途需時，如將該部分土地剔除，可加快發展效率。他說，政府研究棕地目的為了興建住宅，但發展前要先趕走一批居民，認為是本末倒置。

規劃署稱，根據《棕地研究》，超過八成棕地位於私人土地，無論政府於任何地點發展公營房屋，必定涉及收回私人土地，政府不會因此而卻步，影響發展公營房屋的決心。

地政總署表示，政府引用法例收回私人土地時，除根據條例發放法定補償，亦會按現行一般特惠補償及安置安排，向受影響的合資格土地業權人及佔用人發放特惠津貼，並向受清拆影響的居民作安置安排。