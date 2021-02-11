1.5萬伙過渡屋料達標 或加碼 政府：研改建荒廢校舍 沿用NGO主導模式

暫落成1200伙 2500伙正動工

政府於2017年推出過渡房屋政策，去年政府調高供應目標，至2023年前提供1.5萬個單位。運房局網頁顯示，截至上月當局覓得可建約1.4萬伙土地，距離目標約1000伙。不過，現時已落成的過渡房屋僅約1200伙，另近2500伙正動工興建，包括由恒地借出、交由博愛醫院營運的錦田江夏圍項目，提供近2000伙；目前19個項目正啟動程序，料可提供約9800伙。

當局網頁亦顯示，有多個過渡房屋項目正深入研議，位於東區、觀塘、荃灣、西貢、大埔、元朗及北區等，其中包括長沙灣熟食市場、前聖公會赤柱小學、柴灣常安街、將軍澳寶琳路北等。

長沙灣熟食市場地 料供120伙

據了解，長順街佔地逾1.5萬平方呎的長沙灣熟食市場，2019年7月底關閉後暫未有任何發展，當區一直要求政府興建社福綜合大樓，但當局最近批准NGO申請發展過渡房屋，料可提供120個單位，並於2023年首季落成。目前該處已清拆。

政府消息透露，連同本月起開始接受酒店及賓館業界申請改作過渡房屋計劃，有信心2023年前落實1.5萬伙的目標，形容1.5萬伙只是起點，隨着更多NGO參與過渡房屋計劃，以及NGO更熟悉申請程序，相信最終會超過1.5萬伙。消息稱，當局會繼續尋找及爭取合適的用地，包括進一步研究改建荒廢校舍，但仍要考慮交通、社區配套等因素。

稱NGO主導可減地區阻力

對於有意見要求政府應主導及統籌過渡房屋項目，政府消息稱現行由NGO提出申請，再交由運房局專責小組協調及支援申請流程的模式，較由政府主導項目更流暢，因可減少由政府主導下面對的地區反對聲音及阻力，令項目更快落成，而且各NGO可更「貼地」協助當區最有需要的基層家庭，亦可因應營運模式調整，相對政府主導更有彈性。