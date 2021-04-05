許正宇：新查冊安排 金融機構可索董事完整資料

許正宇文中表示，因應社會環境及政治形勢，「起底」後所得個人資料更容易在網上傳播，需要實施保護個人資料的條文。新安排實施後，查冊者可繼續取覽公司登記冊上的公司董事資料，但董事的「個人住址」會被「通訊地址」取代，亦只會顯示部分身分識別號碼（香港身分證為字母另加3個數字），許認為，有關資料已足夠辨認有關董事的身分。

新建議引入「指明人士」可申請取得完整個人資料，如金融機構及專業團體若要取得董事的受保護資料，可獲得有關人士授權後向公司註冊處申請。追討欠薪僱員亦可尋求法院頒令取得受保護的完整個人資料，如被查董事通訊地址失效，公司註冊處長亦可提供董事住址讓公眾查閱。

行政長官林鄭月娥早前回應修訂表示「看不到記者為何有特權」，有學者反駁稱記者查冊為公眾知情權而非「特權」。許正宇表示，在新建議中，傳媒可繼續填報查冊目的，並透過現行機制即時取得董事個人通訊地址和部分身分識別號碼以辨認有關董事身分，認為新安排在繼續容許公眾獲取所需個人資料及保障私隱間取平衡。