警破9.3億可卡因 史上最大宗 疫下「衝關豬」減 重現1970年代手法水路偷運

工廈屋苑檢共706公斤 拘兩男

兩名被捕人分別為報稱兼職舞台技術員的25歲姓李男子，及19歲姓陸跟車工。二人暫控各一項販毒罪，案件將於今日（5日）在沙田裁判法院提堂。

毒品調查科探員根據線報及深入調查，上周五下午於火炭坳背灣街一工廈外，截查一名以手推車推着5箱貨物離開的男子。探員在5個紙箱檢獲150磚、共重165公斤可卡因，隨後押解該男子返回工廠大廈，再於單位內檢獲450磚、共重495公斤可卡因，另外亦檢獲多個運載毒品的防水袋及尼龍袋。男子涉嫌販毒被捕。

警方經調查後相信，有部分毒品已轉運至同一販毒集團租用的小型倉庫，企圖減低查獲風險。探員遂於翌日清晨再採取行動，於沙田崗背街一私人住宅屋苑外截查一名可疑男子，於上址一單位內檢獲42塊、共重46公斤的同款可卡因。警方及海關對上一次最大宗可卡因案，分別於2011年檢獲567公斤及2012年破獲649公斤，警方今次行動中檢獲市值約9.35億元的706公斤可卡因，為本港執法部門破獲最大宗可卡因案件。

李小龍招紙包裝 疑作分辨純度

毒品調查科高級警司（行動）吳國章表示，相信販毒集團以防水袋及膠紙密封毒品，於南美原產地經水路由貨輪輾轉運到本港附近海域，再由走私快艇偷運抵港，手法有別於過往將毒品混入商品掩飾。吳解釋，以防水袋販毒的手法於1960至70年代常見，及後販毒集團改以貨櫃販運毒品，已較少用防水袋。由於檢獲的防水袋仍濕，相信近日才到港，部分可卡因磚以李小龍招紙包裝，不排除用作分辨純度，毒品流向仍有待調查，警方將追緝幕後主腦。

毒品調查科總警司林敏嫻表示，新冠疫情下各國實施出入境限制，販毒集團由以往「螞蟻搬家」及「衝關豬」方式，改以水路一次過販運大批毒品入境，執法部門檢獲毒品數量因而大幅上升。

另外，毒品調查科人員上周五於秀茂坪安泰邨截查一名61歲、報稱地盤工人的男子，於他身上檢獲1公斤冰毒。探員隨後將他押至公屋單位，再檢獲28公斤冰及400克海洛英磚，行動中檢獲的毒品共重29.4公斤、市值約1500萬元。毒品調查科警司（行動）鄒旺忠表示，被捕男子主要貯存及派送毒品，毒品以茶葉包裝掩飾，與早前檢獲由東南亞偷運抵港的毒品包裝相似，警方相信部分毒品已流入市面。