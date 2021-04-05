疫苗接種帶動體檢增 病人欲打針揭患癌

荃灣港安推優惠 體檢升逾倍

打針者佔增幅兩成

新冠疫苗接種計劃開展逾一個月，部分市民為求安心，接種前會做較詳細的身體檢查。本報向多間私家醫院查詢，近期體檢需求有否增加，上月提供體檢優惠的荃灣港安醫院表示，上月體檢需求較去年同期上升多於一倍，當中接種疫苗者佔增幅約兩成；明德國際醫院稱，近日體檢數字無特別變化，但個別病人因希望接種疫苗而求診，檢視身體狀况、敏感問題和商討是否適合接種，部分亦希望先做糖尿和血脂測試。有提供體檢服務的基督教聯合那打素社康服務表示，近期有一至兩成求診市民，會主動諮詢醫生關於接種疫苗的意見，相關查詢有上升趨勢。

醫生：多人徵意見 一成需延遲接種

家庭醫生林永和表示，近日每天都有約5至10宗求診，徵詢是否適合接種疫苗，不少都是多年沒驗身、年紀較大者。林形容，判斷病人是否適合接種疫苗，如是新症病人，一般需花20分鐘檢查病歷、量血壓、驗血等，待一至兩天獲較詳細的化驗報告後，再按情况決定是否建議病人打針，當中約一成需延遲接種。

林永和稱，近期起碼發現逾10名病人血糖指數高於10，較正常水平高，形容情况遠較開展疫苗接種時誇張，建議接種前要先控制好血糖。他又舉例，有病人接種前求診，稱最近大便不太好，體質亦較差，檢查後發現大便有隱血，血色素亦較低，建議病人照大腸鏡，其後發現患有初期大腸癌，要轉介至私家醫生先治療癌症。

中大醫院家庭醫學專科醫生趙志輝表示，最近一個月有逾10名首次向他求診的病人特意諮詢接種疫苗意見，又形容港人對家庭醫生的概念不普及，當局呼籲市民接種前徵詢家庭醫生，市民亦只能向素未謀面的醫生求診，可能要做更多檢查，才能得悉身體狀况。

專家籲先驗身 接種「冇急得咁緊要」

本身於政府門診任職的香港家庭醫學學院公共教育委員會主席顏寶倫，亦留意到近日過半長期病患者覆診時，會同時徵詢是否適合注射疫苗，有部分病情穩定的患者亦會選擇提早覆診，希望接種疫苗前求個安心。顏說很多沒驗身習慣的市民都不清楚其身體狀况，除檢查病歷外，如果求診者有癌症或心血管病的家族病史，都會鼓勵接種前先檢驗清楚，形容接種疫苗「冇急得咁緊要」，有空間等待檢驗結果。

明報記者 陳詠欣 丘萃瑩

（疫情第四波）