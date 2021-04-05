酒吧K場雀館爭復業 政總外絕食4天

酒吧從業員、30歲的單親母親阿Wing稱，她要供養4名2至8歲的子女，以及60歲、半失明的母親，由於早上要送子女上學及做家務，只能選擇晚上工作。自酒吧停業後，她失去收入來源，由於本身沒領取綜援，只能依靠積蓄支付每月萬多元的書簿、學費等開支，亦要暫停子女的興趣班及減少帶他們外出，以節省支出。

酒吧業：年底或全倒閉 促政府至少賠租

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，2月至今不少處所陸續重開，復活節假期周圍人山人海，唯獨酒吧、卡拉OK及麻將館仍須停業，批評政府歧視及不公，要求交代勒令停業的準則。

梁又稱，現時政府對業界已全無資助，而過往復活節假期酒吧生意較平時高2至3倍，批評政府連「救一救命」的機會都不給業界，相信假期過後，很多酒吧老闆都不會捱下去，要求政府最起碼要賠償業界在停業期間的租金支出。

輪流絕食至假期後政府收請願信

業界代表由昨午3時起，分3輪「接力」絕食，每輪24小時，每次約2至4人，每人絕食最少6至12小時，行動將持續至星期三，待復活節假期結束後、政府派員接收請願信為止。

（疫情第四波）