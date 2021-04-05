東龍島續「營山營海」 市民自發登島執垃圾

有遊人稱遺垃圾為清潔工有工做

自上周五長假期開始，東龍島營地連日擠滿近百個帳蓬，有市民稱只要有人離去，即時會有人「補位」。由於島上遊人不絕，產生大量垃圾，島上的分類回收桶塞滿垃圾。昨有數名市民自發到島上協助食環署清潔工清理垃圾，單是早上已載滿數十個大型黑色膠袋，亦有市民主動上前協助清潔工，將堆滿垃圾的手推車由營地推到碼頭。

北區流水響水塘亦人頭湧湧，遊人希望一睹「天空之鏡」，惟水塘乾涸，部分位置更露出塘底龜裂泥土，有遊人表示失望，亦有不少人在塘底拍照留念。

不少市民亦趁昨日清明節到墳場拜祭先人，其中在將軍澳華人永遠墳場，早上已有不少市民帶同祭品上山掃墓，民安隊在場維持秩序。有市民表示，掃墓時會遵守限聚令，每4人一組行上山，亦不會聚餐，但亦有市民上山後再聚集一同拜祭。昨日是屯門曾咀靈灰安置所於去年5月啟用後首個清明節，早上人流不多，交通暢順，場內貼有告示禁止4人以上聚集。

食環長假巡千店 10食肆違規

食環署發言人稱，長假期首兩日（周五及周六）在各區加強巡查，亦與警方在多區聯合行動，兩日共巡查92間食肆；署方另外亦巡查1039間食肆及其他處所，發現10間食肆未遵守防疫規定，遭處罰不准晚市堂食，為期3至14天。

（疫情第四波）