相隔一周 本地再零確診

增7輸入 5宗印度到港全現變種株

本港昨增7宗輸入個案，是3月28日以來，再次沒本地確診；另有少於10宗初步確診。7名確診者均無病徵，包括由菲律賓及印尼到港的48歲和44歲外傭，前者乘搭國泰航空航班CX906於3月31日抵港，後者乘搭國泰航班CX2780在4月2日來港。

另外5人均從印度抵港，3月22日乘搭印度航空航班AI1310從加爾各答到港，分別入住東涌世茂福朋喜來登酒店、北角華美達盛景酒店以及西營盤華美達海景酒店接受檢疫，5人於第12日的樣本驗出陽性，全屬N501Y變種病毒株。

由去年底至昨日，本港累計錄得164宗N501Y變種病毒株個案，全是輸入個案，未發現變種病毒株流入社區。其中71宗屬英國、20宗屬南非、5宗屬巴西，另有56宗未分類，12宗因病毒量太少未能分類。

據衛生署早前公布的資訊，本報統計過去5周個案，本港錄得92宗N501Y，其中52宗由菲律賓抵港，19宗從巴基斯坦到港，7宗來自印度；其餘個案涉及阿聯酋、加拿大、比利時、土耳其等，各錄得一至兩宗。

專家：紅日少應診 需觀察兩周

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，公眾假期醫管局門診開放數目減少，不少私家醫生亦沒應診，目前確診數量低不代表社區安全，需待假期完結後觀察一兩周，看屆時疫情會否反彈。

（疫情第四波）