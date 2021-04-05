癌漢約打復必泰 去錯中心遭打科興 政府致歉 稱職員未識別預約資料不同

據《南華早報》報道，一名55歲患血癌的男子，預約了3月18日在曉光街體育館打BioNTech疫苗，但去錯打科興疫苗的九龍灣體育館，職員沒為他核對預約，結果接種了科興疫苗。

政府：接種者同意注射 跟進打次劑科興

政府發言人回覆本報稱，接種者進入接種中心前，接待處職員須查核其電話預約短訊，看接種中心資料是否正確，事件中預約的中心名字不同，但接待處人員未能識別，令一名人士和其陪同者進入了九龍灣體育館。發言人又稱，接種者會獲發科興疫苗資料，打疫苗前醫護會再次取得接種者同意，雖然疫苗是經接種者同意才注射，但對事件感抱歉，會與接種者跟進打第二劑科興疫苗。發言人說，已提醒接待處職員須查核接種者資料，且預約確定和提示短訊已加入疫苗名稱資料。

營運九龍灣體育館接種中心的中卓醫務回覆本報表示，確認接種者身分和預約短訊的程序由政府負責，打針前觀看的短片和簽署的同意書均有疫苗資訊。

許樹昌：穩定癌病者打兩者均可

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，據美國疾控中心建議，若癌症患者病情控制穩定，例如完成化療及白血球指數上升可接種疫苗，故理論上打科興或BioNTech疫苗都可。他說，目前未有完整的「溝針」研究數據，建議該男子如期接種第二劑科興疫苗。

再多一人打科興後亡 4送院

本港昨有3800人打第一劑科興疫苗，7600人打第二劑，另600人已打第二劑BioNTech疫苗，累計77,200人已打兩劑疫苗。前日4人打科興疫苗後送院，包括一名62歲男子打第二劑科興後，出現高血壓和口齒不清加劇，另有一名65歲男子打第二劑科興後，血壓升高和左手無名指麻痹。

此外，再多一人打科興疫苗後死亡，衛生署稱，一名62歲男子3月8日在天暉路體育館打科興疫苗，4月2日早上在街上被發現呼吸困難，救護員到場時發現他心臟驟停，送往博愛醫院急症室搶救無效後證實死亡。男子死亡前一日在普通科門診被診斷患高血壓。署方稱會將個案交由新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會評估因果關係。

政府今起恢復接種BioNTech疫苗，本報記者昨午3時許在預約接種網站所見，中山紀念公園體育館、港怡醫院、養和醫院、聖保祿醫院最少有7日已爆滿。

明報記者

（疫情第四波）