鄭若驊：不應投白票 研規管足夠否

劉慧卿：政府緊張投票率

過低令當局丟臉

被問到投白票是否屬「操縱選舉」，鄭若驊表示投票是公民責任，政府會研究目前對選舉的規管是否足夠，「要做什麼以使我們的選舉能夠公開、公平、誠實地進行，也令我們所有的選民，都可行使其公民權利及義務去投票」。

劉慧卿批評，立法規管不得呼籲市民投白票屬「過分」，稱2019年區議會選舉的投票率超過七成，認為政府緊張政改後的投票率，如過低會令當局「丟臉」，亦損害選舉的公信力。

另外，選舉委員會將增設召集人制度，負責必要時召集選舉委員會會議。鄭若驊表示，啓動召集人制度屬中央事權，毋須本地立法；她形容是應對緊急或特殊情况的安全網。被問如何定義緊急情况，鄭若驊坦言現階段難以舉例，「我認為較難預見，真的（出現）不可預見的情况時、有必要時，有一個這樣的機制存在，這是中央事權」。

「召集人制度緊急安全網」

鄭稱現時難舉例

新的選舉制度下，參選人須經過候選人資格審查委員會審查，其間可交由警方國安處蒐證，國安委按此判斷參選人資格，並由資審委決定，有關決定不可司法覆核。鄭若驊解釋，國安委涉及很多機密資料，「有機會是情報，有關國家機密，（參選人）如何與外國勾結等，很多這些情况是不能夠公開」。

鄭若驊強調，修改後的選舉制度擴大了選民基礎、議會代表性，令社會均衡有序參與政治，改善行政、立法的關係。她重申，民主派亦能進入議會，中央不是要搞「清一色」，只要是愛國者，持不同意見亦可進入議會。